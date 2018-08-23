Нефть дорожает после новостей из США

Баррель нефти марки Brent подорожал почти до 75 долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные торгов.



По состоянию на 09.10 по времени Астаны октябрьский фьючерс торгуется по 74,73 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,93 доллара за баррель.



В среду нефть марки Brent подорожала более чем на 3 процента вслед за WTI после публикации данных от Минэнерго США о более значительном по сравнению с прогнозом снижении запасов черного золота в стране за прошлую неделю.



Согласно данным Минэнерго США, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4 процента, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей.