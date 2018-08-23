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Qazsport не показывает Азиаду-2018: Карин ответил на жесткий "наезд" Куата Хамитова

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Qazsport не показывает Азиаду-2018: Карин ответил на жесткий "наезд" Куата Хамитова
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Председатель правления РТРК "Qazaqstan" Ерлан Карин рассказал, по какой причине Qazsport не осуществляет прямые трансляции с летней Азиады-2018. Ранее известный боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов очень жестко высказался по этому поводу в адрес отечественных телеканалов, передает NUR.KZ.

Общественность возмутилась тем, что телеканалы Казахстана не ведут прямую трансляцию с Азиатских игр, которые сейчас проходят в индонезийской Джакарте. Критика коснулась и спортивного канала Qazsport.

В частности, боец MMA Куат Хамитов на своей странице в Instagram выложил гневный пост, в котором с сожалением констатировал, что у фанатов нет возможности поддержать казахстанских спортсменов.

По его мнению, атлеты гробят свое здоровье для того, чтобы отстаивать честь республики, а посмотреть на их выступления в прямом эфире нельзя.

«Нах… нам нужен КазСпорт и другие каналы!? Если вы не способны показать такие турниры мирового класса!», - написал «Найман».

В эти дни в Индонезии проходят АЗИАТСКИЕ игры, вот мы не можем нормально посмотреть и по болеть за наших ребят!✔️ Наши спортсмены убивают себя чтобы защищать честь страны, а наше страна даже не способна показать это в прямом эфире! Нахрен нам нужен КазСпорт и другие каналы!?, если вы не способны показать такие турниры мирового класса! Нет, вместо этого им надо показывать футбол 45 года, который не одна душа не смотрит! Берите пример у наших братьев Узбеков! Сколько детей мы могли бы привлечь к спорту, если бы мы показали это все в прямом эфире, тем более сейчас они все на каникулах! У нас в стране все делается ноаборрт! Сколько можно!

Публикация от ★★★NAIMAN★★★ (@kuat__khamitov)




На претензии ответил Ерлан Карин на своей странице в Facebook.

По словам председателя правления, основной миссией Qazsport является освещение самых крупных событий из мира спорта, происходящих в Казахстане и за границей. Благодаря этому сейчас у телеканала появилась большая аудитория.

Руководство РТРК всегда настроено на получение прав на вещание всех значимых мероприятий.

«Показ Азиатских игр также нами был запланирован и, соответственно, был заложен бюджет на освещение игр. Но, в связи с тем, что стоимость лицензионных прав в несколько раз была повышена, нам пришлось отказаться от трансляции Азиады», - сообщил Карин.

Он рассказал, что канал начал вести диалог с правообладателем еще в конце 2017 года. Однако он не увенчался успехом.

О высокой стоимости лицензии было сообщено в международные организации. Но поскольку правообладатель Азиады – коммерческая организация, то ей никто не может диктовать расценки и условия.

Как указал Карин, от трансляции игр данного спортивного события отказались не только в Казахстане, но и в соседних государствах.

«Мы приносим извинения казахстанцам и своим телезрителям. Сожалеем по этому поводу», - написал он.

Кроме того, руководитель сообщил о направлении в Индонезию журналистов. Поэтому новости и репортажи можно увидеть на двух телеканалах.
Источник: Nur.kz
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