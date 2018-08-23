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Кто больше следит за пользователями - Google или Apple

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Кто больше следит за пользователями - Google или Apple
Иллюстративное фото: pixabay.com
Google следит за пользователями гораздо больше, чем Apple. Такой вывод сделал профессор Университета Вандербильта Дуглас Шмидт, передает AndroidInsider.ru.

По данным ученого, среднестатистический Android-смартфон собирает в 10, а в отдельных случаях в 50 раз больше пользовательских данных, чем iPhone. Он проанализировал объем информации, передаваемый смартфонами под управлением конкурирующих операционных систем по удаленному соединению. Исследование опубликовано в Сети.

Из доклада Шмидта следует, что Android-смартфоны в среднем связываются с серверами 340 раз в сутки, или 14 раз в час, передавая примерно 4,5 мегабайта информации. Примерно треть об этого объема - данные геолокационных датчиков, определяющих местоположение пользователя вне зависимости от того, использует он смартфон в момент установки соединения с сервером или нет.

Как отмечает портал, в iPhone ни Google, ни сама Apple не могут собирать данные о перемещениях его владельца. Поскольку iOS строго пресекает любую слежку за пользователями, все, что передается на сервера Google, - это данные о том, какую рекламу смотрит пользователь и какую информацию ищет в Сети. И при условии, что вы пользуетесь Chrome, а не Safari.

Ранее Google уточнила, что следит за передвижением пользователя даже при отключенном сервисе, отмечает РИА Новости. Как оказалось, настройки сервиса "История местоположения" пользователя продолжают действовать даже при отключенной функции.

По данным агентства Ассошийэтед Пресс, ранее сообщалось, что с отключением "Истории местоположения" информация о передвижениях пользователя не сохраняется.

"Мы обновили наши пояснения относительно "Истории местоположения", чтобы сделать их более соответствующими и ясными", - говорится в заявлении Google.
Источник: Tengrinews.kz
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