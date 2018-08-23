Скульптура белки на "Атакенте" окупила себя сполна – Байбек

Аким Алматы пояснил, зачем же на самом деле установили скульптуру, вызвавшую в обществе споры о ее культурной и не только ценности.



Зачем акимат Алматы отдал миллионы тенге на возведение скульптуры гигантской белки на "Атакенте", решил лично пояснить градоначальник Бауыржан Байбек. Выступая перед педагогами на августовском совещании, он сообщил, что памятник обошелся бюджету недорого и уже себя окупил, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



По словам акима, из 23 миллионов тенге, затраченных на арт-объект, из казны взяли 15 миллионов.



"По мировым меркам это совершенно недорогой проект. По словам автора белки, его аналогичная скульптура Лист в Шанхае, которая в два раза меньше по объему, стоит порядка 100 тысяч долларов. Недавно я прочитал, что 10-метровая стальная скульптура индийского скульптора Алиша Капура обошлась Чикаго в миллионы долларов. И таких примеров масса. Что касается нашего объекта – инвестированные средства окупились сполна. О белке, а значит, об Алматы, сказали многие мировые СМИ, в том числе ВВС, New Yourk Post, Fox News и другие. А сколько российских и казахстанских масс-медиа! За вложенные в белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта. Теперь приезжающие туристы первым делом спрашивают: ",Где ваша белка? Хочу посмотреть". Многие казахстанцы из других городов приезжают в Алматы не ради Шымбулака или Медеу, они приезжают посмотреть на белку", – сказал Бауыржан Байбек.



К тому, что алматинцы отнеслись к появлению огромной скульптуры неоднозначно, в акимате, оказывается, были готовы, прогнозировали такой эффект. Аким считает, что белка стала индикатором готовности горожан воспринимать новое, необычное, двигаться вперед.



"Меняя облик города, мы прибегаем к культурным интервенциям. На основе конкурса мы установили в разных частях города 16 арт-объектов. Работаем с американской компанией, которая прогнозирует будущее города в контексте мирового развития. Самый развивающийся вид бизнеса – туризм. И в том числе культурный, event-туризм. Они приносят больше всего денег. О городе должны говорить. В мире есть 600 городов, которые формируют две трети мирового ВВП. И Алматы – единственный казахстанский город, который входит в их число", – сообщил аким.



На встрече с педагогами Бауыржан Байбек заявил, что "Атакент" и Алматы в целом превратились в большую парковку и базар. Арт-объект у выставочного центра был призван обратить внимание горожан в том числе и на эти проблемы.



"Белка – это чистая вода, чистый воздух, зеленые деревья. Я – алматинец. Раньше белок было очень много, они живут только в живой природе, это чисто алматинское животное. В этом также важный посыл автора. "Атакент" – выставка достижений народного хозяйства, был зеленый оазис, яблоки падали, все гуляли. А что стало за последнее десятилетие? Он стал большой парковкой и базаром. И мы это молча проглотили. Огромной парковкой стал весь город. За 20 лет машины вытеснили человека на обочину", – сказал Бауыржан Байбек.



Напомним, белка "поселилась" возле выставочного комплекса "Атакент" в Алматы в начале июля 2018 года. По словам представителей акимата, строительство гигантского соломенного памятника обошлось в 23 миллиона тенге.



Мнения о скульптуре в обществе разделились, одним белка понравилась, другим показалась уродующей облик объекта. Today.kz попросил дизайнеров и экспертов в области урбанистики высказать свои мнения на этот счет.