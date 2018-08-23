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В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 15:30
В Нацбанке заявили о независимости тенге от рубля и лиры
Фото ©REUTERS
Нацбанк РК не таргетирует курс российского рубля. Об этом в ходе круглого стола тему "Денежно-кредитная политика Национального Банка Казахстана" рассказала директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На экране был представлен график курса тенге к рублю с 2017 года.

"Курс тенге к рублю за этот период ходил от уровня 5,1 тенге - это был максимум в апреле 2018 года - были периоды, когда курс тенге против российского рубля достигал 6. На графике видно, что мы не таргетируем курс российского рубля. Яркий период, когда курс тенге к рублю достиг 6, это было в сентябре 2017 года, когда были больше наши внутренние факторы, девальвационные ожидания в конце прошлого года ...

Затем тенге укреплялся, довольно значительно, относительно рубля. Пик был 5,1 в апреле 2018 года, когда всерьез заговорили об антироссийских санкциях. Рубль, естественно, резко ослабел. Тенге частично повторил движение рубля, но не так сильно", - прокомментировала графики Молдабекова.

Также она обратила внимание, что, в целом, слабели валют развивающихся рынков. На это, по ее словам, повлияло повышение ставок ФРС, обеспокоенность инвесторов относительно развивающихся рынков и некое бегство инвесторов из развивающихся в развитые страны.

"Кроме этого, у аргентинского песо и турецкой лиры полно своих собственных проблем", - добавила.

Согласно представленным данным, с начала 2018 года рубль ослаб почти на 18 процентов, тогда как тенге - на 8,8 процентов.

"Если смотреть на динамику курса валют к тенге. Тенге ослаб к основным валютам развитых стран - доллар и евро, незначительно ослаб относительно юаня, и относительно российской, южно-американской валюты и турецкой мы окрепли. Это говорит о том, что на тенге влияют общие факторы, такие, как бегство инвесторов с развивающихся рынков, политика ФРС. И у каждой страны есть собственные специфические моменты", - заключила Молдабекова.

Экономист Айдархан Кусаинов заявил о большей связи тенге с юанем и евро.

"Волатильность и изменчивость курса тенге к евро и юаню меньше, чем к рублю и доллару. Тот тезис, который ходит, что есть некоторая привязка курса тенге к рублю, он не состоятелен. Потому что колебания тенге к рублю примерно такие же, как к доллару. Если говорить о привязке, то скорее тенге привязан к евро и к юаню. Если берем курс в 2018 году, в самом остром коридоре +/- 3 процента колеблется курс к евро и к юаню", - сказал он.

Турецкая лира в очередной раз обновила минимум к доллару, подешевев до 7,06 лиры за доллар, сообщает Reuters.

13 августа курс турецкой лиры обновил рекордный минимум, упав до 7,24 лиры за доллар. С начала года по это время лира потеряла около 40 процентов своей стоимости. После экстренных мер финансовых властей Турции лира вернулась к уровню в 6 за доллар на текущий момент.
Источник: Tengrinews.kz
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