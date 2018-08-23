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Нацбанк собирается купить валюты на 1,4 миллиарда долларов

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Нацбанк собирается купить валюты на 1,4 миллиарда долларов
Фото ©REUTERS
До конца 2018 года Нацбанк купит валюты на 1,4 миллиарда долларов для снижения рисков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснила директор департамента монетарных операций НБРК Алия Молдабекова, с начала 2016 года на фоне роста пенсионных активов осуществляется политика валютной диверсификации.

"Целевым ориентиром для нас служит 30 процентов доли ЕНПФ, которые мы хотим, чтобы инвестировались на зарубежных рынках в диверсифицированные инструменты. Поэтому начиная с 2016 года мы постепенно наращивали долю валютных активов ЕНПФ.

Это предполагает покупку долларов. В 2016, 2017 и такой же план на 2018 год, чтобы поддерживать долю иностранных активов на уровне 30 процентов, нам необходимо покупать около 1,4 миллиарда долларов в течение года. Если разделить этот объем на 12 месяцев, мы получим 119 миллионов долларов в месяц", - сказала Молдабекова.

Ранее она прокомментировала, участвует ли ведомство в торгах через свои дочерние независимые компании и влияет ли финансовый регулятор на курс тенге, а также пояснила, какие участники рынка больше влияют на формирование стоимости нацвалюты.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:08
Поздно пить Боржоми .....
 
 

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