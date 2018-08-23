Нацбанк собирается купить валюты на 1,4 миллиарда долларов

До конца 2018 года Нацбанк купит валюты на 1,4 миллиарда долларов для снижения рисков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснила директор департамента монетарных операций НБРК Алия Молдабекова, с начала 2016 года на фоне роста пенсионных активов осуществляется политика валютной диверсификации.
"Целевым ориентиром для нас служит 30 процентов доли ЕНПФ, которые мы хотим, чтобы инвестировались на зарубежных рынках в диверсифицированные инструменты. Поэтому начиная с 2016 года мы постепенно наращивали долю валютных активов ЕНПФ.
Это предполагает покупку долларов. В 2016, 2017 и такой же план на 2018 год, чтобы поддерживать долю иностранных активов на уровне 30 процентов, нам необходимо покупать около 1,4 миллиарда долларов в течение года. Если разделить этот объем на 12 месяцев, мы получим 119 миллионов долларов в месяц", - сказала Молдабекова.
Ранее она прокомментировала, участвует ли ведомство в торгах через свои дочерние независимые компании и влияет ли финансовый регулятор на курс тенге, а также пояснила, какие участники рынка больше влияют на формирование стоимости нацвалюты.
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