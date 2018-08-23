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Мошенники продавали в Интернете "пустышку" за 335 евро

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 20:16
Мошенники продавали в Интернете "пустышку" за 335 евро
Фото из открытых источников
Интернет-мошенники придумали новый способ обогащения. Теперь они размещают в Google Play поддельное криптовалютное приложение стоимостью более 334 евро, передает Today.kz со ссылкой на разработчика антивирусных решений ESET.

Приложение под названием Ethereum предлагало пользователям купить одноименную криптовалюту – один эфир (ETH).
Стоимость приложения – 334,99 евро, курс эфира на момент обнаружения подделки – около 240 евро.

"Проблема в том, что покупка приложения не имеет ничего общего с покупкой эфиров. Единственная функция приложения – показ логотипа обещанной криптовалюты.

Мошенники предлагали свою подделку от лица разработчика Google Commerce Ltd, не имеющего отношения к настоящей корпорации. Вероятно, упоминание Google в названии придавало предложению убедительность", – говорится в сообщении.

Подделку обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко.
Приложение уже удалили из Google Play, но его успели скачать больше 100 человек.
Источник: Tengrinews.kz
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