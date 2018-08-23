Назарбаев: наверно, придется уволить полицейских и взять на работу юристов

АСТАНА, 23 авг — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Атыраускую область на совещании с активом региона заявил, что Казахстану нужно брать пример с Грузии в вопросе полицейской реформы, передает портал "Мой город".
"В Грузии провели реформу в полиции – уволили всех полицейских, набрали в органы юристов и навели порядок в этой структуре. Я сейчас тоже думаю над этим. Сколько сейчас юристов наштамповали вузы, которые ходят с дипломами и не могут найти работу. Наверно, также придется сделать по примеру Грузии – уволить полицейских и взять на работу юристов", — заявил Назарбаев.
В ходе совещания также глава страны затронул вопросы образования. По его мнению, если в регионе и в стране в целом есть такие вузы, которые не отвечают положенным стандартам высшего образования, их необходимо закрывать.
"Сегодня в стране испытывается большая нехватка специалистов сельскохозяйственной сфере. Необходимо открывать в Казахстане сельхозуниверситеты, набирать туда специалистов. Я даже не против, чтобы туда шли работать девушки. Но вряд ли девушки будут ходить в резиновых сапогах, доить коров или делать прививки телятам. Нужно продумать этот вопрос", — подчеркнул президент.
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