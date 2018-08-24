Назарбаев рассказал о реакции Путина на берег в Актау

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил, что в Казахстане отдыхать лучше, чем в других странах, передает Tenginews.kz.
Фрагменты выступления Президента на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области вошли в новостной эфир телеканала КТК
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"Я объездил почти все страны мира. Встретился с 251 руководителем государств и стран. Ну, они менялись, а я остаюсь, поэтому их так много получается. И вот пришел к выводу, что у нас лучше отдыхать чем где-то. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней. Но везде побывал", - рассказал Президент.
Глава государства привел в пример пляж Каспийского моря в Актау.
"Актау вот рядом, там буквально южнее города такие берега! Приехал (Владимир Путин - президент Российской Федерации - прим.). Россия же тоже на том берегу. Путин говорит: "Слушай, я не видел такой чистой воды", - поделился Назарбаев.
Отметим, на той же же встрече Нурсултан Назарбаев подверг критике работу госслужащих, заявив, что "в отделе сидят 15 человек, тащат трое, остальные сидят". Кроме того, он предупредил правоохранительные органы, поставив в пример Грузию, где "всех полицейских уволили до одного и пригласили юристов".
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