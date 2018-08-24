«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Августа
+24...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.63 KZT
  • €1 = 418.01 KZT
  • 1 RUB = 5.25 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев рассказал о реакции Путина на берег в Актау

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 07:05
Назарбаев рассказал о реакции Путина на берег в Актау
©Турар Казангапов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил, что в Казахстане отдыхать лучше, чем в других странах, передает Tenginews.kz.

Фрагменты выступления Президента на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области вошли в новостной эфир телеканала КТК.

"Я объездил почти все страны мира. Встретился с 251 руководителем государств и стран. Ну, они менялись, а я остаюсь, поэтому их так много получается. И вот пришел к выводу, что у нас лучше отдыхать чем где-то. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней. Но везде побывал", - рассказал Президент.

Глава государства привел в пример пляж Каспийского моря в Актау.

"Актау вот рядом, там буквально южнее города такие берега! Приехал (Владимир Путин - президент Российской Федерации - прим.). Россия же тоже на том берегу. Путин говорит: "Слушай, я не видел такой чистой воды", - поделился Назарбаев.

Отметим, на той же же встрече Нурсултан Назарбаев подверг критике работу госслужащих, заявив, что "в отделе сидят 15 человек, тащат трое, остальные сидят". Кроме того, он предупредил правоохранительные органы, поставив в пример Грузию, где "всех полицейских уволили до одного и пригласили юристов".
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика