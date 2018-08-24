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"Сидят в отделе 15 человек, тащат всего трое" – Назарбаев о работе госорганов

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 08:03
"Сидят в отделе 15 человек, тащат всего трое" – Назарбаев о работе госорганов
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Глава государства Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу госорганов, заметив, что из 15 человек в отделах по факту работают всего трое, сообщает Kazpravda.kz.

В эфире вечерних новостей телеканала КТК вышли фрагменты выступления Елбасы на совещании в Атырауской области по вопросам социально-экономического развития региона.

"Хорошие программы. Но на местах не работают. Я запустил пилотный проект, в двух акиматах, в двух министерствах. Сказал: "Есть бюджет, сделай, сколько тебе надо для управления. Все остальные деньги дай, чтобы поднять зарплату чиновникам. Но только чтобы работали. А то в отделе сидит 15 человек, а тащат всего трое, остальные сидят. Так же? Умный писать может. Зато сколько сэкономишь на этих ручках, бумагах, стульях. Еще автомобиль каждому под задницу надо", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент выразил недовольство работой казахстанских полицейских. Он привел в пример реформу правоохранительных органов в Грузии.

"В мире полицейский - это друг человека, гражданина на улице. А у нас кто? Я всегда привожу в пример, что в Грузии был эксперимент полицейских, так там всех уволили до одного", - заявил Глава государства.

Как отметил корреспондент телеканала, речь шла в целом о стране, а не конкретно об этом регионе.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • OpOp
  • Dagestan
  • Алекс Мо
 Orion (Посетители) Сегодня, 09:09
Он что только проснулся, уже 30 лет в стране бардак.
 
 

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