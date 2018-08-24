"Сидят в отделе 15 человек, тащат всего трое" – Назарбаев о работе госорганов

Глава государства Нурсултан Назарбаев раскритиковал работу госорганов, заметив, что из 15 человек в отделах по факту работают всего трое, сообщает Kazpravda.kz.



В эфире вечерних новостей телеканала КТК вышли фрагменты выступления Елбасы на совещании в Атырауской области по вопросам социально-экономического развития региона.



"Хорошие программы. Но на местах не работают. Я запустил пилотный проект, в двух акиматах, в двух министерствах. Сказал: "Есть бюджет, сделай, сколько тебе надо для управления. Все остальные деньги дай, чтобы поднять зарплату чиновникам. Но только чтобы работали. А то в отделе сидит 15 человек, а тащат всего трое, остальные сидят. Так же? Умный писать может. Зато сколько сэкономишь на этих ручках, бумагах, стульях. Еще автомобиль каждому под задницу надо", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Также Президент выразил недовольство работой казахстанских полицейских. Он привел в пример реформу правоохранительных органов в Грузии.



"В мире полицейский - это друг человека, гражданина на улице. А у нас кто? Я всегда привожу в пример, что в Грузии был эксперимент полицейских, так там всех уволили до одного", - заявил Глава государства.



Как отметил корреспондент телеканала, речь шла в целом о стране, а не конкретно об этом регионе.