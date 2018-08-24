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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США пригрозили санкциями всему миру

Просмотров:407 Опубликовано: Сегодня, 09:47
США пригрозили санкциями всему миру
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
США готовы ввести санкции против стран-покупателей российских систем С-400. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, проблема заключается в том, что российские С-400 несовместимы с системами, которые используют страны НАТО. «Мы показали всем странам в мире, что может привести к вводу ограничений со стороны США», — отметила Нойерт.

Ранее 25 июля сообщалось, что Конгресс США официально запретил поставку истребителей F-35 в Турцию из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Палата представителей и сенат внесли соответствующую поправку в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:24
США и так это делает. Ибо, США это не страна, как в нашем понимании. США - это союз, союз государств. И в каждом из этих государств производится что-то, что не производят в других штатах. США самодостаточный союз. Уних даже есть 3-х месячный нефтяной резерв. Имеют права, чтоб иметь мир.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dagestan
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Jack (Посетители) Сегодня, 10:43
Вы как всегда мастера заголовков! Всему миру санкции! И мелкими буквами, кто покупает оружие. Весь мир ага..
 
-1
  • Dagestan
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • fitter
  • кукла
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:52
Понесло подносов, как лося по кукурузному полю....
 
 

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