США пригрозили санкциями всему миру

США готовы ввести санкции против стран-покупателей российских систем С-400. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
По ее словам, проблема заключается в том, что российские С-400 несовместимы с системами, которые используют страны НАТО. «Мы показали всем странам в мире, что может привести к вводу ограничений со стороны США», — отметила Нойерт.
Ранее 25 июля сообщалось, что Конгресс США официально запретил поставку истребителей F-35 в Турцию из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Палата представителей и сенат внесли соответствующую поправку в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.
В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК.
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