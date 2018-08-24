Школьные поборы с родителей в любой форме незаконны - АДГСПК

На площадке Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось совещание по вопросам повышения качества оказываемых услуг в сфере образования, сообщает Zakon.kz.



На совещании присутствовали вице-министр образования Асхат Аймагамбетов, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин.



Открывая совещание, заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов отметил необходимость скорейшей автоматизации процессов оказания госуслуг и устранения административных барьеров в системе образования.



"Насколько вам известно, в Астане с февраля месяца функционирует совместный проект Агентства и акимата столицы "Астана – адалдық алаңы". Работа его построена на принципах проектного менеджмента. По итогам проведенного в рамках Проекта анализа в сфере образования, выявлен ряд замечаний и выработаны рекомендации. Особо хотел бы отметить проблему поборов в школах. Они, к сожалению, уже стали обыденным явлением. Многие родители уже свыклись с этой мыслью и считают, что так и должно быть. Но это не так. Государство выделяет достаточно средств на все нужды школ, в том числе ремонт и другие мероприятия. Поборы с родителей в любой форме незаконны. То же самое касается и детских садов", - сказал Бектенов.



По его словам, госорганам необходимо взять все рекомендации на вооружение и активно работать над решением проблем.



"Причем эту работу надо проводить по всей стране, а не только в столице" - сказал Бектенов.



Выступая с докладом, руководитель Проекта "Астана – адалдық алаңы" Жазира Жылкышиева отметила, что в школах столицы имеется острый вопрос наличия поборов с родителей на нужды школы.



По сей день зачисления в детский сад требуют "дополнительных" вложений. Состояние некоторых колледжей не соответствуют нормам пожарной безопасности. Ремонты проводятся за счет учеников и студентов. Некоторые процессы, касающиеся перевода детей из одного образовательное учреждение в другое, нормативно не урегулированы, что создает массу административных барьеров.



Кроме того, на совещании обсуждалась необходимость реформирования учреждений образования, что позволит повысить заработные платы учителям и воспитателям детских садов, будут улучшены условия для учащихся без выделения дополнительных бюджетных средств.



По итогам совещания был составлен протокол с конкретными пунктами по устранению недостатков. Вопрос на личный контроль взял зампред АДГСПК Олжас Бектенов.