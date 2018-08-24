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Это вам не Венеция: двух мужчин, плывших на лодке во время ливня, наказали в Астане

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Это вам не Венеция: двух мужчин, плывших на лодке во время ливня, наказали в Астане
© Sputnik
АСТАНА, 23 авг — Sputnik. Мужчин, плывших по затопленному проспекту на надувной лодке, наказали в Астане.

Во время сильного ливня в столице горожане заметили двоих жителей, которые решили передвигаться в непогоду по-особенному. Мужчины сели в надувную лодку и вооружились веслами.

Астана вновь "поплыла" после ливня

В местной полицейской службе Sputnik рассказали, что стражи порядка расценили этот поступок как мелкое хулиганство. Был составлен протокол по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях.

Специализированный межрайонный суд Астаны наложил на "гребцов" штраф в размере 5 месячных расчетных показателей на каждого (12 025 тенге, или 33 доллара).

Астана оказалась во власти обильных дождей вечером в понедельник. Подтопленными оказались несколько улиц, проспектов и пассажирский автобус, проехавший по одному из них.

Позже городские власти извинились перед жителями и пообещали решить проблему с ливневой канализацией в 2019 году.

Как же скучно Я живу #астана #astana

Публикация от Недвижимость АСТАНА (@zhivem_v_astane)


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:51
бред! где хулиганство
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 14:45
Erlan84,
Вдруг человеку плохо стало, и он в больницу на своей лодке.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:14
Такое по хабару не покажут.
 
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  • arelav_74
  • strana.kz
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 14:14
И где здесь хулиганство? Они же никого не трогают, не матерят, ни с кем не ругаются, что за бред?
Виноваты чиновники в этой ситуации, а народ как всегда крайний.
 
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  • Ну Ну
  • arelav_74
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:05
бред какой то! то есть при потопе если надо помочь людям, а единственный вариант это лодка, то тоже наказуемо?
 
 

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