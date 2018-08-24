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«Цель – утереть нос родственникам»: Астанчанин рассорился с родней из-за миллионного кредита на Курбан айт

Просмотров:503 Опубликовано: Сегодня, 15:12
«Цель – утереть нос родственникам»: Астанчанин рассорился с родней из-за миллионного кредита на Курбан айт
Фото из открытых источников
Курбан айт — один из самых важных для мусульман праздников. Эльдар из Астаны с детства праздновал этот день со своими родителями. Сейчас ему 28 лет, и он давно перестал любить большие праздники. В беседе с корреспондентом ИА «NewTimes.kz» он объяснил, почему.

«Я помню, в детстве очень любил Курбан айт. Мы праздновали его в узком семейном кругу, мне нравилась атмосфера некого таинства. Мясо, беш, плов и мамин фирменный чай. Мечеть и любимый аташка во главе стола. Любил момент, когда мы приносили мясо нашим соседям, которые не могли себе его позволить. Но по мере взросления я перестал любить вообще какие-либо сборища: свадьбы, поминки, юбилеи и даже Курбан айт — все это стало напоминать соревнования с единственной целью — утереть нос родственникам. И недавнее празднование Курбан айта в нашей семье — лишнее тому доказательство», — говорит Эльдар.

По его словам, ради пышного торжества его родители выложили кругленькую сумму.

«Негодование у меня вызвало то, что моя родня взяла кредит, чтобы отпраздновать. Можете себе представить глубину маразма? Я пытался образумить их, говорил маме, что мы же можем просто по старинке взять пару баранов, наварить плова и отпраздновать по средствам. Мама сказала мне, раз я не готов проспонсировать им этот день, то придется брать заем. А я принципиально решил этого не делать. Я работаю с 8 утра до 10 вечера не для того, чтобы свой доход тратить за один день. Просил совета у супруги — она благоразумно отмолчалась, решив вообще не вмешиваться. Позже я узнал, что родители уже давно взяли кредит, а уже после этого пришли ко мне. Как выяснилось, моя мама сначала взяла кредит на 150 тыс тенге — купила 3 крупных баранов и продукты для остальных блюд. Как признались родители, они надеялись, что я потом просто отдам им эти деньги, и они сразу закроют кредит. Я бы так и сделал, если бы этим дело ограничилось. И мы уже договорились об этом. Но в какой-то момент маме позвонила ее старшая сестра и предложила праздновать вместе. Так им пришла в голову «гениальная» идея снять большой загородный дом. И вдобавок купить еще 2 баранов и лошадь! В общем, не хочу даже вдаваться в детали, но конечная сумма взятых кредитов составила почти миллион тенге. Взрослые, умудренные жизнью люди, как минимум половина из которых когда-то прошла бедность и голод, готовы выложить почти миллион ради одного дня!» — с возмущением рассказывает мужчина.

Когда Эльдар высказал родителям свое мнение об этом, все родственники обвинили его в «отсутствии веры в сердце».

«Я же понимал, что часть кредита все равно погашу я, несмотря на то, что родители работают, а родственники пообещали помочь. Все это лукавство, все дружны только в день праздника. Я пообещал, что в конце месяца дам родителям 500 тыс тенге, а остальное они уж как-нибудь сами. Но не удержался и высказал все, что я думаю об этом. И что? Меня, кажется, прокляли собственные родственники. Причем мама с папой-то промолчали. Я успокаивал себя мыслью, что им, возможно, не хватает в жизни чего-то масштабного, значимого. Но потом я узнал, что все мои родственники начали обсуждать, что во мне мало религии и веры, что зарубежное образование испортило меня, что я чересчур поддался западному мышлению, которое чуждо истинному казаху. Кто такой истинный казах, объясните мне уже, наконец? Я вообще «люблю», знаете, когда выходит новость про мужчину, который спас людей из горящего автобуса, а комментаторы такие — «Настоящий казах! Только казах мог так сделать!». Вы что, нацисты? Почему вы решили, что только казах мог так сделать? Я так злюсь каждый раз, когда вижу такое, не представляете! Эти наши комплексы до добра не доведут, мы же уже не знаем, как самоутвердиться! Но, как сказала моя бабушка, «мою душу захватил шайтан», наверно, поэтому я не понимаю всех этих заскоков», — со смехом говорит Эльдар.

Кто такой истинный казах, объясните мне уже, наконец?

Во вторник, на Курбан айт, Эльдар вместе с женой и сыном тоже приехали на торжество к родственникам.

«Видели же, какой в Астане был дождь? Сложно было его не заметить. Так там весь двор этого арендованного дома залило, пришлось перемещаться внутрь. Еле сдержался, чтобы не съязвить, мол, это вам наказание за чересчур пышный праздник. Стол ломился просто от еды, родственников целая толпа собралась. Настолько большая, что некоторых я даже не знаю. Наш визит закончился через час, когда дальняя родственница, тетка моя, начала на нас орать, что мы неправильные с женой: и свадьбу мы не делали по обычаям, а взяли и уехали вдвоем на море, и тои мы не поощряем, и в мечеть не ходим регулярно, и ребенок у нас какой-то странный, молчит постоянно — это потому, что намаз не читает. В общем, мы собрались и уехали. У нас был свой Курбан айт: собрали старые вещи, взяли мясо, продукты и объехали 3 семьи. Они нас все чаем напоили, добрых слов в дорогу наговорили, обняли крепко. И вот это было гораздо честнее. Как в детстве», — грустно подытожил Эльдар.
Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 7 )

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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 17:28
правильно сказал Эльдар, так и есть. Сейчас на похоронах как на свадьбе (окорочка, казы, торт и т.д.), Уят болады!!! постоянно говорят.

бедные невестки мне жалко их. а девушки спешат замуж. а потом пахать. слишком много выходных, праздников у нас. и еще переносят в другой день.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:57
Пожри на миллион и вознесешься на небо)
 
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  • мунайши73
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:53
Казах без кредита не казах. Ибо, чувствовать себя рабом кредита, многим доставляет удовольствие.
 
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Владимир (Посетители) Сегодня, 16:52
Бедные люди, обычно, стараются выставить на показ всё, что у них есть.
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 16:26
Тупость порожденная нынешний системой......
коррупцией
 
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  • arelav_74
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Manka (Посетители) Сегодня, 16:14
Такое творится не только среди родственников, но и в коллективе.
У кого больше средств на показуху, тот уважаемый человек, к которому нужно прислушиваться даже если бред несет...
Попробуй ему что-то сказать, весь родственный коллектив заклюет!
 
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  • tom2005
  • кукла
  • Manka
  • arelav_74
  • Bamb00k
  • мунайши73
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:38
Вот к чему приводят понты! lol
Когда показуха затолья это важнее самой жизни!

Сейчас стало трудно зарабатывать деньги во всём мире и халявы становится всё меньше, а аппетиты остальсь раздутые!

и ребенок у нас какой-то странный, молчит постоянно — это потому, что намаз не читает

Это вообще уже умственная деградация! Назарбаев будучи ребёнком тоже не читал намаз, однако это ему не помешало стать президентом, родители этого парня при советской власти понятия не имели что такое намаз! И ничего! Все разговорчивые! За то теперь родители ему в укор ставят! А он может буддизму симпатизирует или вовсе атеист!

Посмотрите на 31-й мкрн, там у каждого дама - дворцы! В США они бы по 30-50 тысяч долларов в год налогов за такой дом платили бы! А тут халява! Это в нищем по налогам Казахстане так можно жить!
У нас понты важнее всего остального. Те же казахи при переезде в США сразу про такие понты забывают, скромно живут, по средствам. И никому в голову не прийдёт взять в банке кредит для праздника!
А в Казахстане... типа богатые такие...
 
 

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