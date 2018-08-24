Порошенко разорвал связи с Российской империей и СССР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что задачей нынешнего поколения является окончательный и необратимый разрыв всех связей с "Российской империей и СССР", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



24 августа Украина отмечает День независимости. В Киеве по случаю праздника проходит военный парад.



"Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - главная задача нашего поколения. Это - задача общества и выбранной им власти", - заявил Порошенко, выступая на параде.



Он отметил, что страна должна опираться на собственные силы, а восстановление территориальной целостности Украины в интересах всей Европы.



"На континенте все понимают, что без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, а не больше. Без восстановления территориальной целостности нашего государства все границы в Центральной и Восточной Европе будут туманны", - заявил Порошенко.