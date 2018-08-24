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1,5 миллиона долларов изъяли у бывшего ответсекретаря МИД РК

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 17:30
1,5 миллиона долларов изъяли у бывшего ответсекретаря МИД РК
Фото: presidentlibrary.kz
Полтора миллиона долларов изъяли у бывшего ответственного секретаря Министерства иностранных дел Анарбека Карашева при обыске сотрудники Антикоррупционной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ходе встречи с участием заместителя главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

Бектенов напомнил, что бывший ответственный секретарь МИД Казахстана находится под следствием. "При обыске у Карашева было изъято полтора миллиона долларов. Карашев обвиняется в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство им по службе", - сказал Олжас Бектенов.

Ранее в АДГСПК заявили, что Карашев на системной основе получал незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге.

"Анарбек Карашев, занимая ответственную государственную должность, покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой", - сообщил ранее официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин.

Также позднее появилось видео обыска квартиры бывшего чиновника.

Источник: Tengrinews.kz
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