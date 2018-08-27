В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября

Новые правила установления официального курса тенге, которые вступят в силу 10 сентября, дадут больше влияния свободному рынку и вынудят Нацбанк Казахстана использовать больше денег, если понадобится "вручную" изменить курс тенге.



Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали опрошенные эксперты.



Одной из целей изменения правил расчета курса заявлялось привлечение иностранных инвесторов. Как отметил экономист Astana Best Consalting Арман Байганов, с их приходом рынок может вырасти в 2-3 раза. В этом есть и плюсы, и минусы.



"Чем больше оборотность, тем меньше резких скачков. Но и Нацбанку будет сложнее контролировать большое количество игроков в части проведения интервенций. Когда рынок небольшой, можно быстро небольшими суммами сгладить волатильность в свою пользу. А при регулярных оборотах в 100 миллионов долларов, плюс, если будет возможность вести маржинальную торговлю, подключая кредитное плечо, обороты могут увеличиться в 2-3 раза. Соответственно, Нацбанку тогда придется больше своих средств тратить на поддержание курса", - пояснил Байганов.



Вместе с тем он добавил, что увеличение количества игроков на рынке - это еще один шаг к достижению реальной, а не искусственной рыночной стоимости денег.



"Любая уважающая себя биржа старается привлечь больше игроков. В какой-то степени для Нацбанка это, может быть, более затратно, конечно, но это более подходит к озвучиваемой стратегии НБ РК придерживаться рыночного ценообразования", - заключил экономист.



С ним согласен советник председателя Нацбанка РК экономист Айдархан Кусаинов.



"Этот момент называется трилемма. Логика такая, что открытие рынка для привлечения иностранных инвесторов - это такой обоюдоострый нож. Действительно, глубина рынка увеличивается, и, соответственно, Нацбанку регулировать его прямыми интервенциями сложнее. Но, с другой стороны, как раз с появлением большего количества участников возникает ликвидность рынка и снижается эта самая волатильность.



Когда у вас 100 участников, всегда найдутся 20, которые скажут: "Подешевеет" или "Подорожает", а остальные 80 будут смотреть.



Но когда у вас 4 участника, если двое сядут смотреть, то и другие двое тоже сядут смотреть. Когда один скажет, что валюта подорожает и начнет покупать, другие тоже начнут так же себя вести", - объяснил Кусаинов.



По его словам, в условиях фиксированного курса открывать рынок было бы опасно, потому что тогда Нацбанк должен был бы удерживать курс. А в условиях плавающего курса, наоборот, большее количество участников позволяет сделать плавание курса более сглаженным.



В свою очередь, экономист Арман Байганов спрогнозировал, что произойдет в обменниках и начнутся ли спекуляции. Дело в том, что с 10 сентября 2018 года официальный курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам двух сессий со сроками расчетов Т+1 на АО "Казахстанская фондовая биржа". Расчеты Т+1 означают расчет за поставленный актив (доллар, тенге) на день позже. Это выгоднее для трейдеров и позволяет им, с имеющимися у них средствами, проводить сделки большего объема.



Это значит, что цену сделок и "завтрашний" курс можно узнавать заранее, поскольку сделки уже прошли и цены известны, что создает место для спекуляций. Но экономист настроен позитивно.



"Они не смогут спекулировать. Как они могут быть уверены, что будет завтра? Любая валюта - волатильная. Соответственно, всегда есть риски пролететь или выиграть. Утром, например, открывается американский фондовый рынок. Предугадать, какие произойдут изменения рынка, на 100 процентов невозможно", - сказал Байганов.



Также о переходе на систему расчетов Т+1 высказался экономист Саян Комбаров. Он допустил, что у обменных пунктов будет больше времени и возможности "сыграть" на разнице или арбитраже курса при условии получения своевременной информации о результатах валютных торгов.



"Я думаю, что переход на расчеты со дня совершения сделки на следующий день может привести к арбитражу (несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах - прим. автора) и большей возможности торговать валютой за счет заимствованных, а не собственных располагаемых средств. В этом случае ставки заимствования в тенге будут больше синхронизироваться со ставками на международных рынках капитала", - выразил мнение Комбаров.