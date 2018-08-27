NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

К Земле приближается астероид, диаметр которого превышает высоту пирамиды Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный", поскольку пролетит мимо Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). По оценкам NASA, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре.
Согласно информации ученых, астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.
Ранее в NASA сообщили, что в ближайшие сто лет вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.
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