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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Просмотров:402 Опубликовано: Сегодня, 08:48
NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
.
К Земле приближается астероид, диаметр которого превышает высоту пирамиды Хеопса. Об этом свидетельствуют данные NASA, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Астероид 2016 NF23 классифицируется агентством как "потенциально опасный", поскольку пролетит мимо Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). По оценкам NASA, размер астероида составляет от 70 до 160 метров в диаметре.

Согласно информации ученых, астероид летит со скоростью более девяти километров в секунду и 29 августа приблизится к планете на максимально близкое расстояние.

Ранее в NASA сообщили, что в ближайшие сто лет вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Кинст
Нам срочно нужен Брюс Уиллис


Нет, полковник, я завязал! lol
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:08
Кинст,
Железно! ))))))))))
 
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  • Aliya_Davydova
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:59
Кинст
Bruce Willis qartaıdy, bizge Matthew McConaughey kerek, jastaý ģoı.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 10:58
А когда пролетит-не сказали((((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Aliya_Davydova
 Кинст (Посетители) Сегодня, 10:52
Нам срочно нужен Брюс Уиллис ))))
 
-2
  • Mestnyi
  • cycle
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aliya_Davydova
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:30
Ortasha yeseptegende 100 metr bolsa, jerdiń aýa qabatyna kirgen kezde janyp, belgili bir salmaģynan aıyrylady. 10 metr bop, jerge tıse, kóp qatty zardap bolmaıtynyna senimdimin.
 
 

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