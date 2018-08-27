Вступили в силу новые санкции США против России

Санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу, сообщает РИА Новости.
Описание санкций в соответствующем распоряжении госдепартамента США было размещено 24 августа в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных.
"Распоряжение вступает в силу 27 августа", - говорится в документе.
"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права… против собственных граждан", - говорится в извещении госдепартамента.
В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".
Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.
России также откажут в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.
Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает.
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