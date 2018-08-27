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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вступили в силу новые санкции США против России

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Вступили в силу новые санкции США против России
Фото ©REUTERS
Санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу, сообщает РИА Новости.

Описание санкций в соответствующем распоряжении госдепартамента США было размещено 24 августа в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных.

"Распоряжение вступает в силу 27 августа", - говорится в документе.

"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права… против собственных граждан", - говорится в извещении госдепартамента.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

России также откажут в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:08
Цитата: Владимир
Руководство РФ явно решило скатить свою страну в пропасть...

Ага, Путин лично попросил Дони новые санкции ввести...
Скучно ему без санкций, вот и травит всяких Скрипалей от скуки...
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:07
Цитата: Владимир
Руководство РФ явно решило скатить свою страну в пропасть...

Странная логика. Санкции вводит руководство США а виновно руководство РФ-)) Где логика? А её нет. А, наверно госдеп о бабульках с Тамбова таким образом заботится uhmylka
 
-1
  • Mestnyi
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Владимир (Посетители) Сегодня, 11:42
Иногда кажется, что правительство соседей делает всё, для обнищания своего народа...

А с телевизора ещё наглые сытые лица твердят мол "санкции сплачивают". Один с Кипра, другой с Рублёвки, и из Израиля остальные - их наверное сплачивают, да. А вот бабулька откуда-нибудь из под Тамбова, с пенсией в 10 тыщ рублей жёстко ощущает подорожание продуктов даже на 2-3 рубля.

Руководство РФ явно решило скатить свою страну в пропасть...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:39
AQSH-ty qoldaımyn. Yeshkimniń pikirimen sanaspaı, búkil dúnıe-júzin qysýda. Reseıdide aıap jatqan joq. Osyndaı memleket bolý kerek jalpy.
 
 

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