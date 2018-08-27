Глава ДВД Атырауской области рассказал, зачем делал ставки в казино

Глава Департамента внутренних дел Атырауской области Аян Дуйсембаев высказался о скандальном видео с его участием, записанном в казино Минска, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Как юрист я мог отказаться от каких-либо комментариев, ссылаясь на проведение соответствующих экспертиз подлинности видео. Однако мои жизненные принципы не дают мне право предавать друзей. Да, на этом видео в действительности изображены я и Махмуд Мералиев. Это происходило в 2014 году, когда я официально находился в законном трудовом отпуске. Тогда мы, трое друзей, семьями отдыхали в Турции. Примерно через неделю Махмуду из Минска позвонил его знакомый, который является соучредителем казино, и пригласил в гости. Мы с Мералиевым решили воспользоваться приглашением и увидеть Беларусь. Находясь в минской гостинице, ночью мне позвонила супруга Махмуда и попросила вернуть друга, который в нетрезвом состоянии спустился вниз в казино. Его удалось вернуть в номер только после того, как я исполнил его просьбу сделать две ставки. Поскольку он был в нетрезвом состоянии, ему не разрешали играть.



Говоря о нецензурной брани. Я молчал. Если вы внимательно посмотрите видео, то увидите, что там я абсолютно не разговаривал. Многие приняли моего друга за меня", - высказался Аян Дуйсембаев.



Начальник ДВД Атырауской области заявил, что денег у его друга в казино было меньше, чем указывается в публикациях в Сети.



"Можете ли вы сами себе представить, как можно привезти такие огромные деньги беспрепятственно через государственную границу? Да и никакой хозяин казино не даст столько денег игрокам в долг. Это абсолютная чушь. Я помню, что Мералиев говорил о ста тысячах. Кроме того, как уже официально заявляло МВД, проверка в 2014 году подтвердила, что все списания в казино производились со счетов и карт Мералиева", - сказал Дуйсембаев.



Аян Дуйсембаев также рассказал о своем прошлом.



"В 1993 году из-за нехватки денег для содержания семьи на одну преподавательскую зарплату я ушел в бизнес к своему брату, который уже занимался в Алматы бизнесом с 1989 года. Мы с братом, а также Махмуд Мералиев занимались продажей нефтепродуктов из Атырау в Алматы. Платили налоги, все проходило официально. Одним словом, мы честно зарабатывали деньги", - отметил начальник ДВД.



По его словам, акционерное общество, на которое они работали, называлось "Ойл Контракт". Дуйсембаев работал в должности директора, а бизнесом в целом занимался до 1999 года.



"Зарабатывая хорошие деньги, мы, как и другие предприниматели того времени, попали в поле зрения криминалитета. В 1994 году в наш адрес начались "наезды" со стороны ОПГ. Однако мы всячески отказывались от сотрудничества. В 1997 году в ночное время возле Никольского рынка меня избили. Не удовлетворившись этим, 31 августа 1998 года меня избили арматурой, нанесли ножевые ранения, забрали автомашину Volkswagen Passat и оставили умирать на улице. К моему счастью, меня доставили в калкаманскую больницу. Более двух недель я пролежал на больничной койке. Но и эти методы не заставили меня поменять мое решение", - вспомнил руководитель полиции Атырауской области.



После выписки, как рассказал Дуйсембаев, знакомый предложил ему работу в органах и привел его в ГУВД Алматы. Его приняли в Управление по борьбе с организованной преступностью.



"В то время многие уходили из полиции. За период практики в полиции я поступил на юридический и в 1999 году был официально принят на работу в ОВД. При поступлении на работу в ОВД я был уже достаточно состоятельным в материальном плане. Свою долю в бизнесе я отдал по закону в доверительное управления своему брату. И так началась моя деятельность в органах внутренних дел", - высказался он.



"Что касается моего профессионального пути, были времена, когда я, начиная с простого оперуполномоченного, дослужившись до начальника департамента центрального аппарата МВД, остался без работы. Спустя три месяца меня вызвал министр внутренних дел и предложил должность первого заместителя начальника ДВД Атырауской области", - добавил Дуйсембаев.



По его словам, за положительные результаты в августе 2016 года его назначили начальником ДВД области. "Не буду скрывать, были попытки некоторых элементов через определенных людей ослабить наши меры борьбы с преступностью", - отметил он.



Полицейский считает, что его работа в борьбе с преступностью лишает определенных людей незаконного материального обогащения. "Если начинают искать какие-то материалы, которые хотя бы каким-то образом могли бы меня скомпрометировать и лишить должности, то я на правильном пути в борьбе с преступностью", - высказался Аян Дуйсембаев.