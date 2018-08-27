Казахстан просит отложить новые требования к автопроизводителям в ЕАЭС

С июля текущего года требуется, чтобы в странах ЕАЭС было 50% локализации в автопроме, в Казахстане в настоящее время ведется чуть более 30 процентов производственных работ при сборке автомобилей



АСТАНА, 23 авг — Sputnik. Казахстан предлагает отсрочить требование Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об обязательной 50%-ой локализации в автопроме до 2022 года.



В свою очередь, Кыргызстан предлагает повысить уровень локализации с 2025 года.



Кроме того, казахстанская сторона считает необходимым расширить требования о локализации для всех "льготников". Это обосновывается тем, что сейчас требованию должны соответствовать только концерны, специализирующиеся на промышленной сборке, сообщает российское издание "Коммерсант".



"На другие льготные режимы требование не распространяется. Среди них специальные экономические зоны, инвестиционные контракты, территории опережающего развития в России. Таким образом, в ЕАЭС создаются неравные условия для производителей. Мы предлагаем распространить решение на всех, кто работает в льготных режимах", — пояснил замглавы комитета индустриального развития и промышленной безопасности Казахстана Тимур Нурашев.



Что известно о повышении локализации автопрома?



Свободное обращение транспортных средств в ЕАЭС возможно только в случае наличия технологических операций по сварке и окраске кузова. Кроме того, ровно половина производства должна осуществляться на территории страны.



Ранее требование о локализации составляло 30%. Казахстану удавалось выполнять это требование, поскольку в настоящее время средний показатель в республике достиг 36,5%. Несмотря на то, что отдельные концерны уже достигли необходимого требования, для остальных приближение к необходимому показателю может занять не менее трех лет.



Какие автоконцерны в ЕАЭС имеют 50% локализации?



В реестр ЕЭК по локализации внесены КамАЗ (Россия), МАЗ (Беларусь). В списке казахстанских предприятий — "Азия Авто" с брендом Lada, выпускающий Ssang Yong "Сарыаркаавтопром", Hyundai Trans Auto, Daewoo Bus Kazakhstan, СемАЗ – специализируется на ЛиАЗ и модели ГАЗ, а также "КамАЗ-Инжиниринг".