Гузалия Гафурова принесла Казахстану шестую золотую медаль Азиатских игр

Казахстанские атлеты заработали шестую медаль высшего достоинства на Азиатских игр-2018 в Индонезии. "Золото" выиграла каратистка Гузалия Гафурова, передает Today.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале весовой категории до 68 килограммов Гафурова одержала победу над китаянкой ЛинЛин Тан со счетом 2:0.
Это вторая победа казахстанки на соревнованиях такого уровня. Впервые в Азиатских играх Гузалия участвовала в 2014 году.
"В этот раз было тяжелее, так как у меня было травмировано ребро. В прошлый раз на таких крупных соревнованиях была впервые, я не знала, какая соперница, что собой представляет. В этот раз с первого боя все было известно, вплоть до финала. С такой травмой я была уверена в победе только на процентов 70", – прокомментировала поединок Гафурова.
До этой победы у Казахстана на Азиаде было пять золотых медалей. Их завоевали джиу-джитсеры Руслан Исраилов и Дархан Нортаев, фехтовальщик Дмитрий Алексанин и велогонщик Алексей Луценко, выигравший сразу два "золота".
Азиатские игры в Джакарте и Палембанге продлятся до 2 сентября.
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