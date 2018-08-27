Гузалия Гафурова принесла Казахстану шестую золотую медаль Азиатских игр

Казахстанские атлеты заработали шестую медаль высшего достоинства на Азиатских игр-2018 в Индонезии. "Золото" выиграла каратистка Гузалия Гафурова, передает Today.kz со ссылкой на Olympic.kz.



В финале весовой категории до 68 килограммов Гафурова одержала победу над китаянкой ЛинЛин Тан со счетом 2:0.



Это вторая победа казахстанки на соревнованиях такого уровня. Впервые в Азиатских играх Гузалия участвовала в 2014 году.



"В этот раз было тяжелее, так как у меня было травмировано ребро. В прошлый раз на таких крупных соревнованиях была впервые, я не знала, какая соперница, что собой представляет. В этот раз с первого боя все было известно, вплоть до финала. С такой травмой я была уверена в победе только на процентов 70", – прокомментировала поединок Гафурова.



До этой победы у Казахстана на Азиаде было пять золотых медалей. Их завоевали джиу-джитсеры Руслан Исраилов и Дархан Нортаев, фехтовальщик Дмитрий Алексанин и велогонщик Алексей Луценко, выигравший сразу два "золота".



Азиатские игры в Джакарте и Палембанге продлятся до 2 сентября.