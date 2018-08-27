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Биржевой курс доллара США в Казахстане составил 361,42 тенге

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Биржевой курс доллара США в Казахстане составил 361,42 тенге
.
На Казахстанской фондовой бирже закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 24 банка, передает Today.kz со ссылкой на KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США составил 361,42 тенге за доллар США при объеме торгов 81 050 тысяч долларов.
Средневзвешенный курс евро с расчетами составил 419,94 тенге за евро при объеме торгов 250 тысяч евро.

По российскому рублю средний курс составил 5,36 тенге, объем торгов – 31 500 тысяч рублей.

По китайскому юаню в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,19 тенге, суммарный объем торгов – 126 300 тысяч долларов.

По российскому рублю средний курс по итогам утренней и дневной сессий составил 5,36 тенге, суммарный объем торгов – 41 500 тысяч рублей.
Источник: today.kz
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