Биржевой курс доллара США в Казахстане составил 361,42 тенге

На Казахстанской фондовой бирже закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 24 банка, передает Today.kz со ссылкой на KASE.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США составил 361,42 тенге за доллар США при объеме торгов 81 050 тысяч долларов. Средневзвешенный курс евро с расчетами составил 419,94 тенге за евро при объеме торгов 250 тысяч евро.
По российскому рублю средний курс составил 5,36 тенге, объем торгов – 31 500 тысяч рублей.
По китайскому юаню в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,19 тенге, суммарный объем торгов – 126 300 тысяч долларов.
По российскому рублю средний курс по итогам утренней и дневной сессий составил 5,36 тенге, суммарный объем торгов – 41 500 тысяч рублей.
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