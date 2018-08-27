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Будут ли линейки 1 сентября, ответил Сагадиев

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 16:52
Будут ли линейки 1 сентября, ответил Сагадиев
Фото из архива ©Tengrinews.kz
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заверил, что, несмотря на субботний день, "первый звонок" в школах страны назначен на 1 сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Обязательно будет 1 сентября. Линейка есть линейка", - уточнил министр.

Сагадиев отметил, что он намерен посетить "первый звонок" в одной из недавно построенных новых школ Астаны.

День Конституции, 30 августа, выпадает на четверг. Постановлением правительства выходной с субботы, 25 августа, перенесен на пятницу, 31 августа. Таким образом, казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ждут 4 выходных дня - с 30 августа по 2 сентября. 1 сентября выпадает на субботу.

Министр образования вместе с акимом Астаны Асетом Исекешевым и главой Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым посетили оптимизированную школу-лицей № 54, где чиновники ознакомились с новыми стандартами классов и кабинетов рекреации, а также столовых.

Ранее сообщалось, что в школы в 2018 году пойдут более трех миллионов детей, из них первоклассников - 350 тысяч.

"В новом учебном году на обновленное содержание переходят 3, 6, 8 классы, начата апробация учебников для 4, 9, 10 классов. Педагоги проходят соответствующие курсы. (...) Вводятся электронные варианты учебников", - сообщил ранее министр.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Bakitbek Wadihanov
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:24
Latyn álippesin tezirek yengiziń.
 
 

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