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Исекешев назвал зарплаты руководителей в акимате Астаны

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 17:43
Исекешев назвал зарплаты руководителей в акимате Астаны
Фото ©Турар Казангапов
Аким Астаны Асет Исекешев озвучил заработные платы руководящего состава акимата столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Увеличение размера заработной платы госслужащих позволило сократить разрыв с размером вознаграждений менеджеров среднего звена национальных и иностранных компаний, банков и финансовых институтов. Например, в 2017 году зарплата руководителя столичного управления составляла порядка 170 тысяч тенге. При этом бюджет, которым он управлял, превышал 70 миллиардов тенге. Чтобы обеспечить эффективность, профессионализм и прозрачность, необходимо было повысить зарплату и привлечь профессиональные кадры", - пояснил Исекешев на встрече с главой Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым.

По его словам, конкурентоспособность заработной платы госслужащих на рынке труда позволила обеспечить стабильность аппарата госоргана, снизить текучесть кадров, привлечь профессиональные кадры из негосударственного сектора.

"Размеры должностных окладов руководителей управлений и их заместителей увеличены в 2 раза, до 500 тысяч тенге, руководителей отделов - в 2,5 раза, до 350 тысяч тенге, оклады главных специалистов возросли в 2,4 раза, до 290 тысяч тенге", - сообщил аким.

Напомним, в 2016 году зарплата акима столицы составляла более 900 тысяч тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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