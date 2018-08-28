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За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза

Просмотров:455 Опубликовано: Сегодня, 09:52
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Фото ©Турар Казангапов
Госдолг Казахстана увеличился на 21,9 процента за год. Теперь он составляет 14,8 триллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Госдолг страны состоит из государственного долга - 14,2 триллиона тенге (прирост - 20 процента), гарантированного государством долга - 523 миллиарда тенге (прирост - в 2,2 раза) и внутреннего долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге (без изменений).

Годом ранее совокупный госдолг Казахстана составлял 12,1 триллиона тенге.

Главным фактором роста госдолга, как отмечается в исследовании, стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,1 процента). За год он увеличился на 30,6 процента, с 4,4 до 5,8 триллиона тенге. Внешний долг вырос на 4,7 процента, или 210 миллиарда тенге.

В динамике последних 5 лет госдолг увеличился почти в 4 раза, с 4 до 14,8 триллиона тенге. В среднем объем долга растет год-к-году на 28,8 процента.

За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза


По данным аналитиков, на обслуживание госдолга за первое полугодие 2018 направили 248,7 миллиарда тенге, что на 13,3 процента (29,2 миллиарда тенге) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общие расходы госбюджета по всем направлениям увеличились на 9,6 процента или 449,1 миллиарда тенге. Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 4,9 процента (годом ранее - 4,7 процента).

За последние 5 лет по итогам двух кварталов, расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3 раза (162,3 миллиарда тенге), c 86,4 до 248,7 миллиарда тенге.

За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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djulia (Посетители) Сегодня, 12:06
Главным фактором роста госдолга, как отмечается в исследовании, стал внутренний долг правительства РК... А у нас зато цветочки за 800 лямов посадили... правда за это никого не посадили...
 
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Мужик (Посетители) Сегодня, 11:44
То есть каждый гражданин, даже тот который только родился уже должен 800 тыс тг., наверное будут землей с китайцами рассчитываться angry
 
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tom2005 (Посетители) Сегодня, 11:04
Блин а почему не пишут на какие нужды за нас взяли внешние долги? Зачем они нам, если мы помогаем другим странам? Уберите на верху всех взяточников и казнокрадов, почему выпускают их после года два тюрьмы? Всё их имущество распродать, деньги в бюджет на социалку, купить им на окраине Астаны, Алматы средние дома, в которых будут жить их семьи. Или как в Китае, смертная казнь. Тогда никто даже не подумает украсть с казны! Поскольку у нас мораторий, пожизненное заключение. Без права амнистии и удо, в течении 20 лет. Вот тогда прекратят красть, пилить, требовать откаты. и внешние заимствования не нужны будут! И народ Казахстана заживет хорошо, потому что деньги будут идти на нужные программы, без оседания в карманах чиновников.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 10:50
Цитата: Владимир
Меня это наталкивает на мысль о том, что он (Моисей конечно) водил народ за нос.

Меня это наталкивает на мысль о том, что он (Моисей конечно) водил народ за нос.
 
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Владимир (Посетители) Сегодня, 10:28
Цитата: dolph02071075
когда он водил свой народ по пескам 40 лет.


Дело в том, что эта пустыня, по которой Моисей якобы водил евреев, по площади были никак не более 200 квадратных километров.

Меня это наталкивает на мысль о том, что он (Моисей конечно) водил народ за нос.

Что же касается госдолга... Мне Казахстан напоминает 40-ка летнего работника сферы обслуживания, который взял кредит на Киа Рио (читать Астана), и думает, что это "классная тачка" будет ездить и ездить... Но вдруг ломается амортизатор, бампер треснул, ой, - потекла рейка. Пока починил, все деньги отдал. Теперь если сломается - возьмёт ещё кредит dance

Но "ещё" могут не дать.
 
-1
  • Quwanysh Atshybaiuly
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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 10:06
Моисей, ты это видишь вообще?
Все время спрашивают: почему программа развития до 2030 года? С 90-го года по 30-й год - это 40 лет! Моисеевские 40 лет, когда он водил свой народ по пескам 40 лет. В 2030 году, я думаю, будет абсолютно новое поколение, новые люди Казахстана, которые будут жить в зажиточной стране.
 
 

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