За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза

Госдолг Казахстана увеличился на 21,9 процента за год. Теперь он составляет 14,8 триллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.Госдолг страны состоит из государственного долга - 14,2 триллиона тенге (прирост - 20 процента), гарантированного государством долга - 523 миллиарда тенге (прирост - в 2,2 раза) и внутреннего долга по поручительствам государства - 37,8 миллиарда тенге (без изменений).Годом ранее совокупный госдолг Казахстана составлял 12,1 триллиона тенге.Главным фактором роста госдолга, как отмечается в исследовании, стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,1 процента). За год он увеличился на 30,6 процента, с 4,4 до 5,8 триллиона тенге. Внешний долг вырос на 4,7 процента, или 210 миллиарда тенге.В динамике последних 5 лет госдолг увеличился почти в 4 раза, с 4 до 14,8 триллиона тенге. В среднем объем долга растет год-к-году на 28,8 процента.По данным аналитиков, на обслуживание госдолга за первое полугодие 2018 направили 248,7 миллиарда тенге, что на 13,3 процента (29,2 миллиарда тенге) больше, чем за аналогичный период прошлого года.Общие расходы госбюджета по всем направлениям увеличились на 9,6 процента или 449,1 миллиарда тенге. Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 4,9 процента (годом ранее - 4,7 процента).За последние 5 лет по итогам двух кварталов, расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3 раза (162,3 миллиарда тенге), c 86,4 до 248,7 миллиарда тенге.