Требуют высоких зарплат - Сагинтаеву пожаловались на атырауских безработных

В Атырауской области безработные требуют сразу высокие зарплаты при трудоустройстве. Об этом заявил первый заместитель акима региона Серик Шапкенов на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В докладе министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова сообщила, что темпы актуализации самозанятого населения в Атырауской области ниже средних.



Заместитель главы Атырауской области сообщил, что по программе работа была предложена 1 870 гражданам.



"Это социальные работы, молодежная практика и так далее. Здесь есть проблема, так как это нефтяной регион и высокие зарплаты, поэтому безработные, хотя у них и нет определенного уровня знаний, требуют высокую зарплату и не очень соглашаются на работу, которую мы предлагаем. (...) Мы в краткосрочный период обучаем их и продолжаем работу по обеспечению занятости. У нас есть план, мы продолжим работу по своему плану", - сказал Серик Шапкенов, докладывая премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.



Отметим, из 2,7 миллиона человек, которые не имели статуса в государственных базах данных по состоянию на 1 января 2018 года, на сегодня актуализирован статус 1,3 миллиона человек, то есть более 50 процентов от плана на 2018 и 2019 годы.



"Работу нужно продолжать. По отдельным регионам есть отставание. Акимам следует активизировать работу в данном направлении. Особенно хочется обратить внимание на следующее: прошу продолжить Министерству труда и соцзащиты эту работу совместно с МИК (Министерством информации и коммуникаций). В ближайшее время законопроект будет внесен в Парламент", - подытожил Сагинтаев.