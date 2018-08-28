«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Августа
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.19 KZT
  • €1 = 419.56 KZT
  • 1 RUB = 5.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Требуют высоких зарплат - Сагинтаеву пожаловались на атырауских безработных

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Требуют высоких зарплат - Сагинтаеву пожаловались на атырауских безработных
Иллюстративное фото: orinfo.ru
В Атырауской области безработные требуют сразу высокие зарплаты при трудоустройстве. Об этом заявил первый заместитель акима региона Серик Шапкенов на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В докладе министр труда и соцзащиты населения Мадина Абылкасымова сообщила, что темпы актуализации самозанятого населения в Атырауской области ниже средних.

Заместитель главы Атырауской области сообщил, что по программе работа была предложена 1 870 гражданам.

"Это социальные работы, молодежная практика и так далее. Здесь есть проблема, так как это нефтяной регион и высокие зарплаты, поэтому безработные, хотя у них и нет определенного уровня знаний, требуют высокую зарплату и не очень соглашаются на работу, которую мы предлагаем. (...) Мы в краткосрочный период обучаем их и продолжаем работу по обеспечению занятости. У нас есть план, мы продолжим работу по своему плану", - сказал Серик Шапкенов, докладывая премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Отметим, из 2,7 миллиона человек, которые не имели статуса в государственных базах данных по состоянию на 1 января 2018 года, на сегодня актуализирован статус 1,3 миллиона человек, то есть более 50 процентов от плана на 2018 и 2019 годы.

"Работу нужно продолжать. По отдельным регионам есть отставание. Акимам следует активизировать работу в данном направлении. Особенно хочется обратить внимание на следующее: прошу продолжить Министерству труда и соцзащиты эту работу совместно с МИК (Министерством информации и коммуникаций). В ближайшее время законопроект будет внесен в Парламент", - подытожил Сагинтаев.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика