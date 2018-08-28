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Форму с розовыми полосками обязали носить мальчиков в кентауской школе

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Форму с розовыми полосками обязали носить мальчиков в кентауской школе
Иллюстративное фото:gorvesti.ru
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на вопросы родителей о школьной форме, передает Tengrinews.kz.

К главе МОН РК обратилась жительница Кентау, отмечая, что в местной школе № 16 родителям учащихся указали на то, что форму детям нужно будет покупать определенного цвета.

"Нам дали понять, что в местном горОО (городской отдел образования) уже выбрали цвет - серый в розовую полоску, не спросив у родителей. Видимо, кто-то из родных горОО занимается продажей именно этой формы. Хотя на общем собрании нам демонстрировали абсолютно другие варианты формы - синего и бордового цветов. Теперь нас принуждают покупать данную форму, но многие мальчики и юноши отказываются от покупки такой цветовой гаммы, ссылаясь на то, что розовые полоски не для парней. Мы согласны на приобретение формы, но только не серой в розовую полоску", - написала родительница, адресуя вопрос министру на портале "Открытый диалог".

Ерлан Сагадиев отметил, что требования к обязательной школьной форме утверждены приказом министра образования и науки. Поэтому при принятии решения о внедрении обязательной школьной формы руководство школы и родители должны руководствоваться данными требованиями.

"Требования закрепляют право определять, какой должна быть обязательная школьная форма, за родителями и педагогами организации образования. Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и общественным советом, утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Кроме того, каждая организация образования самостоятельна в определении срока введения обязательной школьной формы в учебном заведении. При внедрении школьной формы в организациях образования управления и отделы образования могут рекомендовать родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей", - говорится в ответе министра образования и науки.

Сагадиев отметил, что родители самостоятельны в выборе предприятия по пошиву школьной формы или торговой сети.

"Директор школы не вправе обязывать родителей приобретать форму у конкретных производителей, организовывать распродажу в учебном заведении. Сборы денежных средств с родителей, в том числе на покупку школьной формы, руководителями и педагогами организаций образования запрещены", - говорится в ответе министра.

Ранее министр образования и науки Казахстана заверил, что, несмотря на субботний день, "первый звонок" в школах страны назначен на 1 сентября. В этом году в школу идут более трех миллионов детей.
Источник: tengrinews.kz
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