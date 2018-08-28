Бюджет Казахстана пересчитали по 350 тенге за доллар

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что при расчете бюджета на 2019 год в правительстве предусмотрели стоимость доллара в размере 350 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Стоимость нефти при этом заложена по цене 60 долларов за баррель на ближайшие три года.
"Как вы знаете, у нас этот индикатор на скользящей основе, мы имеем возможность эти параметры пересмотреть. Что касается курса валюты, то мы не прогнозируем курс, он расчетный, у нас свободное плавание. Курс, который мы используем для формирования проекта бюджета, - 350 тенге за доллар на следующий год", - сказал министр в кулуарах правительства.
Обсуждение проекта закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы прошло на заседании правительства в закрытом режиме. Позже Сулейменов сообщил, что радикальных изменений в бюджете не предусматривается.
"Мы обсуждали вопрос автоматизации, совершенствования госуслуг, рассматривали вопрос сокращения количества госслужащих в результате автоматизации, централизации различных вспомогательных процессов. Радикальных изменений нет, бюджет, как всегда, у нас социально направленный, основная часть расходов направлена на поддержание уровня жизни каждого казахстанца, есть часть бюджета развития, понятно, направленного на исполнение госпрограмм, АПК, развитие МСБ. То есть кардинальных изменений нет", - заявил министр.
Курс тенге, по последним данным, составляет 361,22 за доллар - с таким итогом завершилась дневная сессия на бирже KASE.
Напомним, ранее при планировании республиканского бюджета на 2018-2020 годы в правительстве рассчитывали на курс 340 тенге за доллар.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.