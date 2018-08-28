Бюджет Казахстана пересчитали по 350 тенге за доллар

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что при расчете бюджета на 2019 год в правительстве предусмотрели стоимость доллара в размере 350 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Стоимость нефти при этом заложена по цене 60 долларов за баррель на ближайшие три года.



"Как вы знаете, у нас этот индикатор на скользящей основе, мы имеем возможность эти параметры пересмотреть. Что касается курса валюты, то мы не прогнозируем курс, он расчетный, у нас свободное плавание. Курс, который мы используем для формирования проекта бюджета, - 350 тенге за доллар на следующий год", - сказал министр в кулуарах правительства.



Обсуждение проекта закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы прошло на заседании правительства в закрытом режиме. Позже Сулейменов сообщил, что радикальных изменений в бюджете не предусматривается.



"Мы обсуждали вопрос автоматизации, совершенствования госуслуг, рассматривали вопрос сокращения количества госслужащих в результате автоматизации, централизации различных вспомогательных процессов. Радикальных изменений нет, бюджет, как всегда, у нас социально направленный, основная часть расходов направлена на поддержание уровня жизни каждого казахстанца, есть часть бюджета развития, понятно, направленного на исполнение госпрограмм, АПК, развитие МСБ. То есть кардинальных изменений нет", - заявил министр.



Курс тенге, по последним данным, составляет 361,22 за доллар - с таким итогом завершилась дневная сессия на бирже KASE.



Напомним, ранее при планировании республиканского бюджета на 2018-2020 годы в правительстве рассчитывали на курс 340 тенге за доллар.