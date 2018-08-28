Как будут обучаться школьники на латинице, рассказал министр образования РК

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал, что в Астане в качестве эксперимента были выбраны пять школ, в которых дети будут обучаться латинице уже с сентября этого года, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В качестве эксперимента были выбраны несколько школ, в которых проведут апробацию как специалисты нашего министерства, так и института по языкам имени Байтурсынова. По результатам апробации посмотрим, как дети осваивают, что им более удобно, ну и потом проанализируем. В принципе, это простая научная работа, с ней министерство знакомо, всегда ее проводило, поэтому никаких трудностей в этом вопросе мы не ожидаем", - сказал Сагадиев журналистам в кулуарах Правительства РК.



Министр рассказал, как будут обучаться школьники на латинице.



"Дети будут работать с текстом, читать, писать, произносить и распознавать. Это стандартная учебная программа, никаких особых изменений в ней нет. Были выбраны пять школ в Астане, какие именно сказать пока не могу, нужно обратиться вам в министерство. И не могу сказать, какие именно классы выбраны, но скажу точно, что нулевые и первые классы средних школ приступят к программе обучения на латинице", - заключил министр.