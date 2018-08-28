"Лодочники" из Астаны хотят оспорить штраф

Герои резонансного видео, плывшие на надувной лодке по затопленной улице в Астане, намерены оспорить наложенный на них штраф за мелкое хулиганство, передает Tengrinews.kz.20 августа в Астане был сильный дождь. Часть проспекта Момышулы оказалась затопленной. Около семи вечера двое жителей Астаны решили проплыть на надувной лодке. Их заметили сотрудники полиции и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Молодых людей оштрафовали на 5 МРП (12 025 тенге) каждого."Мы проконсультировались у юристов. Нам порекомендовали подать апелляционную жалобу. Мы подали ее в административный суд. Решили, что нужно отстаивать свои права, потому что нет ничего такого хулиганского в наших действиях. В ближайшие дни ждем, когда будет рассмотрена жалоба", - сообщил один из участников "заплыва" Жандос Садыбеков.Напомним, "героями" нашумевших видео стали 25-летний житель столицы Жандос Садыбеков и его друг Дмитрий. Ранее молодые люди объяснили свой поступок. Они отметили, что подобной шуткой они хотели поднять настроение жителям Астаны в дождливую погоду."Полил ливень, мы уже знали, что топит ту же 13-ю магистраль (проспект Момышулы). У друга была надувная лодка с удочкой. Я подумал, было бы неплохо поднять людям настроение. Я не знал, что такой большой общественный резонанс возникнет. Просто хотели пошутить, и все", - говорит Жандос Садыбеков."Три минуты мы плавали. Потом вышли на "берег" и сразу приехали сотрудники полиции и вежливо попросили нас проехать в РОВД. Мы пробыли там около трех часов. Потом они выписали нам административный штраф за мелкое хулиганство", - рассказал мужчина.