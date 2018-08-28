«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.31 KZT
  • €1 = 422.84 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Лодочники" из Астаны хотят оспорить штраф

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 17:00
"Лодочники" из Астаны хотят оспорить штраф
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Герои резонансного видео, плывшие на надувной лодке по затопленной улице в Астане, намерены оспорить наложенный на них штраф за мелкое хулиганство, передает Tengrinews.kz.

20 августа в Астане был сильный дождь. Часть проспекта Момышулы оказалась затопленной. Около семи вечера двое жителей Астаны решили проплыть на надувной лодке. Их заметили сотрудники полиции и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Молодых людей оштрафовали на 5 МРП (12 025 тенге) каждого.

"Мы проконсультировались у юристов. Нам порекомендовали подать апелляционную жалобу. Мы подали ее в административный суд. Решили, что нужно отстаивать свои права, потому что нет ничего такого хулиганского в наших действиях. В ближайшие дни ждем, когда будет рассмотрена жалоба", - сообщил один из участников "заплыва" Жандос Садыбеков.



Напомним, "героями" нашумевших видео стали 25-летний житель столицы Жандос Садыбеков и его друг Дмитрий. Ранее молодые люди объяснили свой поступок. Они отметили, что подобной шуткой они хотели поднять настроение жителям Астаны в дождливую погоду.

"Полил ливень, мы уже знали, что топит ту же 13-ю магистраль (проспект Момышулы). У друга была надувная лодка с удочкой. Я подумал, было бы неплохо поднять людям настроение. Я не знал, что такой большой общественный резонанс возникнет. Просто хотели пошутить, и все", - говорит Жандос Садыбеков.

"Три минуты мы плавали. Потом вышли на "берег" и сразу приехали сотрудники полиции и вежливо попросили нас проехать в РОВД. Мы пробыли там около трех часов. Потом они выписали нам административный штраф за мелкое хулиганство", - рассказал мужчина.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:22
Aqtaý qalasyna ne jetsin. Jylyna 3-aq ret jańbyr jáne bir ret qar jaýady.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Papirosso
  • Dushman
  • Zhanik
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:32
и правильно. ни какого хулиганства нет и не было. кто ж виноват что вы ливнёвку не строите а если и строите то плохо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика