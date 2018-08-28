Почему фрилансеров обязали уплачивать пенсионные взносы, объяснила Абылкасымова

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова рассказала, почему было принято решение о введении обязательных пенсионных взносов для фрилансеров, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В июле был принят законопроект по вопросам социального обеспечения. Одной из его норм было изменение условий для пенсионных отчислений тем лицам, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Сам законопроект позволил с 1 июля 2018 года повысить базовые пенсии для более чем 1,8 миллиона человек, наших пенсионеров. Были введены повышенные размеры базовой пенсии в зависимости от стажа участия", – сказала Абылкасымова.



Министр сообщила, что вторая цель законопроекта заключалась в введении пособия для лиц, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами первой группы с детства.



"Это две большие инициативы Президента, которые мы реализовали. Действительно, это позволило повысить средние размеры пенсии и осуществить поддержку нуждающихся категорий граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации", – заметила министр.



Абылкасымова отметила и современные тенденции к изменению формата работы в сторону повышения самостоятельности работников. По ее словам, это происходит во всем мире.



"Ранее эта норма звучала, что они вправе отчислять. На самом деле мы видим, что рынок труда развивается в сторону большей самостоятельной занятости или фриланса. Это происходит во всем мире, и Казахстан – не исключение. Появляются новые гибкие формы занятости. Если ранее акцент был сделан на наемных работников, то сейчас мы видим, что все направлено на регулирование трудовых отношений с наемными работниками через стандартные трудовые договоры. В то же время рынок труда развивается, и будет все больше новых форм занятости", – заключила министр.