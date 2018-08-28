Дуров объяснил выдачу данных Telegram спецслужбам

Изменение политики конфиденциальности Telegram вряд ли приведет к прекращению попыток блокировки мессенджера в России. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных… Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет", - написал Дуров в своем канале в Telegram.



Он также надеется, что согласие Telegram выдавать IP-адреса и телефоны подозреваемых в терроризме по решению судов сделают мессенджер менее привлекательной площадкой для пропаганды радикальных идей.



"В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", - отметил Дуров.



Ранее сообщалось, что Telegram будет передавать спецслужбам данные о пользователях, подозреваемых в терроризме. Соответствующий пункт появился в политике конфиденциальности, опубликованной на сайте мессенджера.