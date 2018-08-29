Продажи долларов выросли в два раза за месяц в Казахстане

Казахстанцы в июле выкупили в обменниках больше долларов, чем сдали, сразу на 164 миллиарда в тенговом эквиваленте, передает Today.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.



Нетто-продажи долларов обменными пунктами за июль составили 163,6 миллиарда тенге. Это в два раза больше, чем в июне.



Положительные объемы продаж американской валюты зафиксированы во всех областях страны. На первом месте в своеобразном рейтинге – Алматы, где купили долларов на 67,5 миллиарда тенге. Это в 2,1 раза больше, чем месяцем ранее.



Следом идут Туркестанская область и Шымкент – 24,9 миллиарда тенге. Замыкает тройку лидеров Астана – 19,5 миллиарда тенге.



Официальный обменный курс доллара в среднем за период растет четвертый месяц подряд. В июне он составлял 336,1 тенге, в июле – 344,2 тенге, в августе превышает 360 тенге.