«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Августа
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.31 KZT
  • €1 = 422.84 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Более чем на 2 тенге вырос курс доллара на торгах

Просмотров:208 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Более чем на 2 тенге вырос курс доллара на торгах
Фото из открытых источников
Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар (+2,24 тенге), объем торгов – 75,3 млн (+57 550 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3707 тенге за рубль (+0,0102 тенге), объеме торгов 15 млн рублей (+10 млн рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,4200 тенге за юань (+0,3767 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (0).

В обменниках курс доллара - 363,5-364,5 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 5,35-5,4 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика