Более чем на 2 тенге вырос курс доллара на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар.



На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США составил 363,55 тенге за доллар (+2,24 тенге), объем торгов – 75,3 млн (+57 550 тыс. USD).



Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3707 тенге за рубль (+0,0102 тенге), объеме торгов 15 млн рублей (+10 млн рублей).



Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,4200 тенге за юань (+0,3767 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (0).



В обменниках курс доллара - 363,5-364,5 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 5,35-5,4 тенге.



В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.