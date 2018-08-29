Добыча нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. барр/сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уровень добычи нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. баррелей в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В настоящее время на Кашагане в рамках первого этапа эксплуатации месторождения уровень добычи достиг 325 тысяч баррелей нефти в сутки. Идет поэтапное увеличение мощностей.



С тем, чтобы уже в ближайшее время выйти на ежесуточный уровень добычи в 370 тысяч баррелей в сутки. Для этого планируется модернизировать компрессоры закачки сырого газа обратно в пласт на объектах морского комплекса. Установить дополнительный компрессор закачки сырого газа на существующем острове бурения.



Также запланированы дополнительные работы по бурению и строительству трубопроводов между морскими объектами. При поддержке со стороны правительства и инвесторов такие усовершенствования позволят выйти на новый уровень добычи, превысив расчетный уровень 450 тысяч баррелей в сутки, установленный для первого этапа разработки месторождения Кашаган», - сообщил управляющий директор консорциума НКОК Бруно Жардэн в рамках празднования 25-летия со дня начала реализации проекта.