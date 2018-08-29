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Добыча нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. барр/сутки

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Добыча нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. барр/сутки
Фото из открытых источников
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уровень добычи нефти на Кашагане достигнет 450 тыс. баррелей в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на Кашагане в рамках первого этапа эксплуатации месторождения уровень добычи достиг 325 тысяч баррелей нефти в сутки. Идет поэтапное увеличение мощностей.

С тем, чтобы уже в ближайшее время выйти на ежесуточный уровень добычи в 370 тысяч баррелей в сутки. Для этого планируется модернизировать компрессоры закачки сырого газа обратно в пласт на объектах морского комплекса. Установить дополнительный компрессор закачки сырого газа на существующем острове бурения.

Также запланированы дополнительные работы по бурению и строительству трубопроводов между морскими объектами. При поддержке со стороны правительства и инвесторов такие усовершенствования позволят выйти на новый уровень добычи, превысив расчетный уровень 450 тысяч баррелей в сутки, установленный для первого этапа разработки месторождения Кашаган», - сообщил управляющий директор консорциума НКОК Бруно Жардэн в рамках празднования 25-летия со дня начала реализации проекта.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:12
Munaı sheksiz yemes. Bir kúni (20,30 jyldan keıin) bitedi. Sol kezde, qaladaģy barlyq saýda oryndary jabylyp, tek azyq-túlik kásibimen aınalysatyn kásipkerler tiri qalady. Qaı zaman bolmasyn, azyq-túlik joģary turdy.
Máselen, 11-shi jyldyń aıaģynda oryn alģan jaģdaılarģa baılanysty, Ózendegi azyq-túlik dúkenderiniń barlyģy 1 aptaģa jabylyp qalģan bolatyn. 2 keli korona makarondary 500 teńge bolyp ketken bolatyn. Qalyq amal joq satyp aldy, ashtan óleme yendi. Al munaı bitse be bolaryn kim bilsin.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Ну Ну
  • tolk
 babnik (Посетители) Сегодня, 11:48
А толку от этого простому народу, жизнь не меняется, все уходит кому то в карман или на поддержания банков алигархов с форбс РК
 
 

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