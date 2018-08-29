Алкоголь не будут продавать в магазинах в День знаний в Байконуре

Администрация города приняла решение увеличить время запрета на продажу алкоголя в розницу, а также установила "сухой закон" в некоторые праздничные дни



АСТАНА, 29 авг — Sputnik. На территории города Байконур установлено дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, сообщает отдел по связям со СМИ местной администрации.



"Постановлением главы городской администрации установлено дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории города Байконура с 21:00 текущего дня до 10:00 следующего дня по местному времени" — говорится в сообщении.



Исключение делается лишь при оказании услуг общественного питания.



Также постановление администрации города Байконура устанавливается еще один особый запрет.



"Это запрет на розничную продажу алкогольной продукции в следующие дни: День Победы; Международный день защиты детей; дни проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях города Байконура; российский День молодежи (27 июня – Sputnik) либо иной день проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи; День знаний; Международный день студентов", — сообщили в отделе по связям со СМИ.



Особая оговорка — если 1 сентября приходится на выходной, как в нынешнем году, то алкоголь не будет продаваться в магазинах города в следующий за 1 сентября рабочий день. В первый день учебного года.



Напомним, город Байконур существует в условиях аренды РФ. И в статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" установлены особые требования к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.



Согласно российским законам, продажа алкоголя в розницу запрещена с 23.00 до 08.00 следующего дня. Кроме того, местные органы гвласти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.





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