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Во всех детсадах Казахстана хотят установить камеры

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Во всех детсадах Казахстана хотят установить камеры
Фото из открытых источников
Во всех детсадах Казахстана нужно установить видеокамеры. Об этом заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, комментируя скандал вокруг воспитателя из Темиртау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нужно полностью добиться оснащения видеонаблюдением. На сегодня нам нужно 63 процента довести - это важная работа", - заявил министр в ходе брифинга в СЦК. Он отметили, что установка камер поможет избежать нарушения прав детей.

"Вопрос нарушения прав детей в организация образования стоит на повестке очень остро. Я с этим согласен. В первую очередь нужно поднимать качество персонала, психологов и социальных работников. Мы планируем в ускоренном порядке утвердить курсы повышения квалификации для всех социальных работников и психологов всех школ. Также включить в эту группу воспитателей. Мы считаем, что все наши психологи и социальные работники и будущие воспитатели должны проходить национальный квалификационный тест", - добавил Ерлан Сагадиев.

По словам вице-министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, в ведомстве уже вносят изменения в соответствующий приказ.

"По нормативам обеспечения оборудования наших организаций образования. Мы хотим внести обязательное условие, чтобы все детские сады обязательно обеспечивались видеонаблюдением. В том числе комнаты, где проходят занятия. В некоторых садах такая система существует, чтобы через IT-камеры родители могли удалено наблюдать за тем, что в этих аудиториях (в группах садика) происходит. Запись будет хранится минимум 30 дней", - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Также, по словам вице-министра, теперь раз в полгода сотрудники управления образования смогут посещать с проверкой частные детские сады.

Ранее общественность возмутили действия 50-летней сотрудницы одного из детских садов Темиртау. Женщина во время тихого часа душила девочку, которая не хотела спать. В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело.
Источник: Tengrinews.kz
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