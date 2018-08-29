Сагадиев высказался о хиджабах в школах

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев накануне начала учебного года озвучил позицию ведомства в отношении ношения хиджабов в стенах казахстанских школ, передает Tengrinews.kz.
"По хиджабам: в школах они запрещены. Наша позиция не изменилась. По раздельному обучению детей - не надо путать с раздельным обучением и религиозным. Какое бы ни было обучение, школьная программа единая. Она остается, поэтому любое преподавание в любых школах ведется в рамках государственных общеобразовательных стандартов по тем программам, которые мы приняли. Это касается всех", - рассказал Ерлан Сагадиев на брифинге Службы центральных коммуникаций.
Как отметил глава МОН, министерство надеется, что общество относится к этому с пониманием.
Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана, говоря о ношении хиджабов в школах, отмечали, что в первую очередь дети должны получить обязательное светское образование.
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