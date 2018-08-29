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Instagram будет требовать у пользователей документы для подтверждения личности

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Instagram будет требовать у пользователей документы для подтверждения личности
Фото: © AFP 2018 / Peter Parks
Сервис Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей, одной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу, при условии предоставления документа, подтверждающего личность пользователя, сообщает Ria.ru.

Как говорится в заявлении на сайте сервиса, чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность. Однако отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. После того как запрос рассмотрят, пользователь получит уведомление о решении, при вынесении которого Instagram рассматривает аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Еще одной функцией станет возможность получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram, чтобы иметь возможность оценить их подлинность. Так, станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.

Помимо этого, пользователям вскоре станет доступен вход в Instagram через аккаунты других приложений, однако процедура входа будет двухступенчатой и придется также ввести специальный код безопасности, который можно будет получить в настройках.

Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:36
Instagram - bul azamattyń óz yerkimen óziniń jeke ómiriniń yesigin, búkil dúnıe-júzine ashyp beretin áleýmettik qural. Bul quraldyń jaqsy jaģyda bar, jaman jaģyda jeterlik. Ár azamat ózi sheshedi.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Владимир (Посетители) Сегодня, 16:13
Каждый человек в состоянии сам себя оградить от социальных сетей.

Меня вгоняют в ступор люди с кучей фотографий в соц. сетях. Часы за 10 тысяч тенге и медная цепочка напоказ, купленная мамой машина, борода, как у обезьяны, первый и единственный поход в спортзал, дети, суши и т.д....фу! Инстаграмм головного мозга.

В случае с мужчинами это явная неуверенность в себе, с женщинами, как всегда - попытка себя продать.

Помните, - любое Ваше движение в интернете может быть использовано против вас же самих. И АНБ, ФСБ, КНБ тут совсем не причём...
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:53
Пытаются пользователей под колпак загнать! lol
Чтобы АНБ США всё время видела где вы и что снимаете!
 
 

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