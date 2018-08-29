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Реформа МВД: что хотят изменить казахстанцы в работе полиции

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Реформа МВД: что хотят изменить казахстанцы в работе полиции
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Более 300 идей казахстанцев легли в основу 16 предложений гражданской инициативы по реформе МВД РК. В частности, предложенная реформа включает назначение гражданского лица во главе министерства, при этом глава ведомства не должен руководить оперативной деятельностью полиции, сообщает Zakon.kz.

Инициативу "За реформу МВД" представили в казпресс-клубе на специальной пресс-конференции директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Евгений Жовтис, политолог, представитель гражданской инициативы "За реформу МВД" Димаш Алжанов и журналист, представитель гражданской инициативы "За реформу МВД" Ирина Медникова.

Итак начнем с главного - гражданское лицо во главе МВД РК. Как отметили инициаторы, в развитых странах сложилась демократическая традиция институционального разделения полномочий министра и министерства, с одной стороны, и главы полиции и полиции - с другой.

"Министр внутренних дел - это политическая должность, которую должно занимать гражданское лицо, реализующее государственную политику в области предупреждения и борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности. Министр должен быть лишен полномочий оперативного управления полицией, так как эта задача стоит перед главой полиции", - говорится в озвученном документе.

Как следствие, смены руководства, следующим пунктом реформаторы предложили сделать полицию отдельным органом при МВД РК. Таким образом активисты планируют добиться прозрачной подотчетности органа. Еще целый ряд предложений касался развития Местной полицейской службы. Из глобального гражданские активисты предложили преобразовать территориальные органы МВД в отдельные полицейские участки, увеличить финансирование службы и избавить ее от зависимости указаний местной исполнительной власти.

Еще одним важным пунктом стала четкая регламентация деятельности МВД, исключив при этом все непрофильные функции и введение парламентского и общественного контроля за полицией, который должен быть закреплен на законодательном уровне. Одним из важных пунктов также значится свободный доступ казахстанцев в отделения полиции.

"Полиция не должна отгораживаться от населения, безопасность которого она предназначена обеспечивать. Граждане должны иметь свободный доступ в полицейские участки для подачи заявлений, обращения за помощью в любое время и при любых условиях. Необходимо снести заборы и прочие ограждения, гарантировать открытый доступ к сотрудникам полицейского участка, которые непосредственно уполномочены взаимодействовать с гражданами. Для этого изучить и внедрить принципы организации фронт-офисов в полицейских участках в развитых государствах. Следует, где это возможно и целесообразно, обеспечить максимальную физическую прозрачность помещений, включая использование стеклянных стен и открытых рабочих пространств", - отмечается в документе.

В этот же подпункт вошли предложения с правом граждан проносить телефоны и вести видеосъемку в участках, что, как считают активисты, лишь увеличит прозрачность системы в целом.

Более подробно со всеми аспектами предложенной реформы, вы можете ознакомиться здесь.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Абутасним (Посетители) Сегодня, 19:47
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:11
Qazirgi tańda, shendiler men qalyqtyń arasy jer men kókteı. Shendilerdiń bar jumysy aıyppul qaģazdaryn toltyryp, túngi mezgilde kóshede júrgen azamattardy toqtatyp, ilik izdeý. Qoģamdyq qaýipsizdikti saqtaýdyń ornyna, azamattardan ilik izdep álek. Biraq, qalaı bolsada, shendiler óziniń yeń basty mindetin oryndaýda, bul - yel qazynasyn toltyryp júr. Al, úkimetke yeń bastysy sol. Sondyqtan, shendiniń jumysynda birdemeniń ózgerýi yeki talaı. Múmkin yemes. Al bul maqala saģyz sekildi, basynda tátti boladyda, biraq, saģyzdyń sońy nemen biteri aıdaı anyq qoı))
 
 

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