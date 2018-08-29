Какой бензин будет продавать за рубеж Казахстан

Казахстан будет отправлять за рубеж только излишки бензина. Об этом LS сообщили в министерстве энергетики.
В ведомстве пояснили, что экспорт светлых нефтепродуктов возможен только при условии полного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами отечественного производства и при условии наличия свободных объемов светлых нефтепродуктов.
Пока что в соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстане действует запрет на вывоз ГСМ. Поэтому Минэнерго обеих стран работают над изменениями.
"После этого перечни нефтепродуктов, запрещенных к ввозу из РФ в РК и запрещенных к экспорту с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будут регулироваться на уровне межведомственным протоколом Минэнерго Казахстана и России", - объяснили в ведомстве.
На этом основании будет снят запрет на экспорт казахстанского бензина за пределы таможенной территории ЕАЭС.
В министерстве напомнили, что сейчас ведутся переговоры с Кыргызстаном по подписанию двустороннего соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан.
"Проект соглашения разработан, и в настоящее время проходит согласование в заинтересованных госорганах. По итогам согласования проект будет направлен Кыргызстану", - отметили в Минэнерго.
По информации ведомства, договор предусматривает индикативные балансы производства и потребления нефти нефтепродуктов в РК, и потребности Кыргызстана, а также планы поставок с указанием объемов поставок нефти и нефтепродуктов в КР.
Пока переговоры ведутся, в Минэнерго сообщили, что производство бензина, включая авиационный, в Казахстане выросло на 13,1% за январь-июль 2018 года. Всего в стране было произведено 2,1 млн тонн ГСМ. Вместе с тем выпуск дизтоплива сократился на 0,5%, до 2,7 млн тонн, топочного мазута - на 5,8%, до 1,7 млн тонн.
Тем временем Кыргызстан попросил у Казахстана 200 тыс. тонн сырой нефти, 400-500 тыс. тонн бензина и 200 тыс. тонн дизельного топлива.
Между тем Казахстан уже закрыл границу для российского бензина. Как ранее объяснял министр энергетики Канат Бозумбаев, данная мера связана с профицитом ГСМ на внутреннем рынке. Он пояснил, что что в вопросе "кого поддержать: отечественного производителя или импорт" он склоняется к поддержке работы внутренних НПЗ. Позже в Минэнерго сообщали, что Казахстан запретит ввоз российского бензина в конце августа.
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