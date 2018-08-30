Названа самая вымирающая от алкоголя нация

Китай стал страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем, передает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на The Global Times.



Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, в 2016 году в Китае из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских.



Россия в рейтинге заняла третье место. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин. США отстали от России на две позиции, там из-за спиртного умирают 19 тысяч женщин и 71 тысяча мужчин.



В исследовании подчеркивается, что алкоголь - одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты. Согласно результатам работы, с ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Вместе с тем риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.



Алкогольная культура Китая разнообразна, в стране пьют как пиво и вино, так и разновидности крепкого алкоголя байцзю, близкого к водке. Как и в других странах, алкоголь в Китае играет роль катализатора общения, поэтому китайцы выпивают в компании, во время праздников. Кроме того, существует практика "обмывания" заключенной сделки спиртным.