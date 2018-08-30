«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Августа
+29...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.43 KZT
  • €1 = 424.16 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото ©Турар Казангапов
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

Основной Закон страны прошел убедительную проверку временем и доказал свое основополагающее значение в определении общенационального вектора исторического развития.

Заложив надежный фундамент нашей государственности, Конституция внесла свой весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и консолидации казахстанского общества.

Принципы верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод, социальные гарантии и высшие общечеловеческие ценности, провозглашенные нашей Конституцией, близки и понятны каждому гражданину.

На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизационных процессов, обеспечивающая уверенное будущее для всего народа Казахстана!

В этот день желаю всем казахстанцам мира, созидательных начинаний и благополучия!", - обратился Президент.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика