Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан!



Основной Закон страны прошел убедительную проверку временем и доказал свое основополагающее значение в определении общенационального вектора исторического развития.



Заложив надежный фундамент нашей государственности, Конституция внесла свой весомый вклад в обеспечение внутриполитической стабильности и консолидации казахстанского общества.



Принципы верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод, социальные гарантии и высшие общечеловеческие ценности, провозглашенные нашей Конституцией, близки и понятны каждому гражданину.



На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизационных процессов, обеспечивающая уверенное будущее для всего народа Казахстана!



В этот день желаю всем казахстанцам мира, созидательных начинаний и благополучия!", - обратился Президент.