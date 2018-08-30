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Теракт в Бостоне: осужденный казахстанец вышел из тюрьмы в США

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 10:12
Теракт в Бостоне: осужденный казахстанец вышел из тюрьмы в США
Фото из открытых источников
АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Осужденный по делу о теракте на Бостонском марафоне 2013 года казахстанец Диас Кадырбаев вышел из тюрьмы в США, отбыв срок, сообщает Fox News.

Представитель иммиграционной таможенной службы подтвердил, что Кадырбаева передали под стражу для экстрадиции в Казахстан.

Что известно о теракте в Бостоне?

Во время международного марафона 15 апреля 2013 года было совершено два теракта. В результате прогремевших взрывов погибли трое участников марафона, еще две сотни людей пострадали.

Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый погиб от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Джохара Царнаева задержали.

В мае 2015 года присяжные вынесли террористу смертный приговор. В августе адвокаты Царнаева подали апелляцию. В настоящее время он содержится в тюрьме особо строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.

За что осудили казахстанцев?

По делу Царнаевых проходили двое студентов из Казахстана — Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев. Они признали себя виновными в воспрепятствовании расследованию и в июне 2015 года приговорены к 3,5 годам и 6 годам тюрьмы.

В результате расследования выяснилось, что казахстанцы знали братьев-террористов. Увидев их фотографии по ТВ, студенты испугались и решили избавиться от личных вещей одного из террористов – рюкзака Джохара Царнаева с пиротехникой и ноутбуком.

Действия студентов осложнили ход расследования преступления.
Источник: sputniknews.kz
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