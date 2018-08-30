Теракт в Бостоне: осужденный казахстанец вышел из тюрьмы в США

АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Осужденный по делу о теракте на Бостонском марафоне 2013 года казахстанец Диас Кадырбаев вышел из тюрьмы в США, отбыв срок, сообщает Fox News.
Представитель иммиграционной таможенной службы подтвердил, что Кадырбаева передали под стражу для экстрадиции в Казахстан.
Что известно о теракте в Бостоне?
Во время международного марафона 15 апреля 2013 года было совершено два теракта. В результате прогремевших взрывов погибли трое участников марафона, еще две сотни людей пострадали.
Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый погиб от ранений, полученных в перестрелке с полицией. Джохара Царнаева задержали.
В мае 2015 года присяжные вынесли террористу смертный приговор. В августе адвокаты Царнаева подали апелляцию. В настоящее время он содержится в тюрьме особо строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.
За что осудили казахстанцев?
По делу Царнаевых проходили двое студентов из Казахстана — Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев. Они признали себя виновными в воспрепятствовании расследованию и в июне 2015 года приговорены к 3,5 годам и 6 годам тюрьмы.
В результате расследования выяснилось, что казахстанцы знали братьев-террористов. Увидев их фотографии по ТВ, студенты испугались и решили избавиться от личных вещей одного из террористов – рюкзака Джохара Царнаева с пиротехникой и ноутбуком.
Действия студентов осложнили ход расследования преступления.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.