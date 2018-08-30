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Умер Иосиф Кобзон

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 15:35
Умер Иосиф Кобзон
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, родственники артиста сообщили радиостанции «Говорит Москва».

Ему было 80 лет.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделение нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.
Источник: lenta.ru
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