Оплачивать налоги с мобильных устройств предложили в Минфине

Министерство финансов РК поручило КГД активно разъяснять преимущества электронной оплаты налогов, особенно в регионах страны. Так как у жителей ряда областей отсутствует привычка использовать электронные сервисы для оплаты налогов, передаёт корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Сегодня в век информационных технологий налоги можно оплатить даже по мобильному телефону, однако в некоторых регионах электронный способ оплаты налогов ещё не так популярен", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в Мангыстауской, Акмолинской, Костанайской, СКО, ЮКО, ВКО, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областях у населения ещё отсутствует привычка использовать электронные сервисы для оплаты налогов.
"В связи с этим Минфин поручил КГД активно разъяснять преимущества электронной оплаты налогов. Например, сейчас налоги можно оплатить через мобильные приложения ("Кабинет налогоплательщика", egov.kz, mgov.kz), мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz)", - добавили в министерстве.
Подробная инструкция с пошаговым алгоритмом оплаты налогов через портал "электронного правительства", "Кабинет налогоплательщика" будет размещена в социальных сетях и СМИ, предлагается внедрить частные региональные мобильные приложения. К примеру, в столице начинается интеграция с приложением смарт-Астана.
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