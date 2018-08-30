Рыпакова выиграла золото и стала четырехкратной чемпионкой Азии

Легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала для Казахстана 11-е "золото" Азиатских игр 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
33-летняя Рыпакова смогла захватить лидерство в соревнованиях в тройном прыжке после второй попытки, прыгнув на 14 метров. А свой лучший результат на этих соревнованиях она показала в пятой - 14,26 метров.
Стоит отметить, что благодаря этой победе Рыпакова стала четырехкратной чемпионкой Азии и трижды подряд выиграла Азиатские игры. В 2006 году в Дохе она стала победительницей Азиады в семиборье, а затем дважды выигрывала Игры в Гуанчжоу-2010 и Инчхон-2014 в тройном прыжке.
Для сборной Казахстана эта медаль стала 60-й на Азиаде-2018. Помимо 11-ти золотых в активе команды - 11 серебряных и 38 бронзовых наград. На данный момент Казахстан располагается на десятой строчке общекомандного медального зачета.
Напомним, что сегодня, 30 августа, Казахстан завоевал золото в командной гонке на байдарке-четверке на 500 метров, а также его принес дзюдоист Дидар Хамза. Два серебра в этот день на счету гребцов: "двойка" на 1 000 метров на байдарке и "двойка" на 1 000 метров на каноэ.
Бронзовые медали в копилку Казахстана принесли Пирмаммад Алиев (прыжки на батуте), Артем Захаров (велотрек, омниум), женская сборная Казахстана(легкая атлетика, эстафета 4x100) и Ерсултан Музаппаров (борьба на поясах).
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