Причину кражи табельного оружия с двумя обоймами объяснил полицейский ЗКО

Сотрудник полиции украл табельный пистолет из оружейного хранилища Тайпакского отдела полиции в ЗКО, передает Today.kz со ссылкой на uralskweek.kz.
Первый заместитель ДВД ЗКО Асылгали Мендыгалин подтвердил в ответе на запрос газеты информацию о том, что табельный пистолет был похищен сотрудником полиции.
"Управлением собственной безопасности ДВД ЗКО уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса –части 3 статьи 287 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и части 3 статьи 291 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). В настоящее время расследование окончено и уголовное дело передано в суд № 2 Акжайыкского района", – сообщили в ДВД.
К слову, пропажа была выявлена в середине июля. Оружие и боеприпасы полицейский вернул. В ходе расследования он объяснил, что украл пистолет 4 июля для того, чтобы поохотиться.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.