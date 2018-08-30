«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Августа
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.43 KZT
  • €1 = 424.16 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Причину кражи табельного оружия с двумя обоймами объяснил полицейский ЗКО

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Причину кражи табельного оружия с двумя обоймами объяснил полицейский ЗКО
Фото из открытых источников
Сотрудник полиции украл табельный пистолет из оружейного хранилища Тайпакского отдела полиции в ЗКО, передает Today.kz со ссылкой на uralskweek.kz.

Первый заместитель ДВД ЗКО Асылгали Мендыгалин подтвердил в ответе на запрос газеты информацию о том, что табельный пистолет был похищен сотрудником полиции.

"Управлением собственной безопасности ДВД ЗКО уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса –части 3 статьи 287 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и части 3 статьи 291 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). В настоящее время расследование окончено и уголовное дело передано в суд № 2 Акжайыкского района", – сообщили в ДВД.

К слову, пропажа была выявлена в середине июля. Оружие и боеприпасы полицейский вернул. В ходе расследования он объяснил, что украл пистолет 4 июля для того, чтобы поохотиться.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kostya_aktau
 Placida (Посетители) Сегодня, 21:36
Цитата: Ingul
Надо было точнее узнать на кого он хотел охотиться.

Ну да))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kostya_aktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 21:27
Какой нехороший мальчик!
Надо было точнее узнать на кого он хотел охотиться.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика