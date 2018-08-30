Причину кражи табельного оружия с двумя обоймами объяснил полицейский ЗКО

Сотрудник полиции украл табельный пистолет из оружейного хранилища Тайпакского отдела полиции в ЗКО, передает Today.kz со ссылкой на uralskweek.kz.



Первый заместитель ДВД ЗКО Асылгали Мендыгалин подтвердил в ответе на запрос газеты информацию о том, что табельный пистолет был похищен сотрудником полиции.



"Управлением собственной безопасности ДВД ЗКО уголовное дело было заведено по двум статьям Уголовного кодекса –части 3 статьи 287 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и части 3 статьи 291 УК (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). В настоящее время расследование окончено и уголовное дело передано в суд № 2 Акжайыкского района", – сообщили в ДВД.



К слову, пропажа была выявлена в середине июля. Оружие и боеприпасы полицейский вернул. В ходе расследования он объяснил, что украл пистолет 4 июля для того, чтобы поохотиться.