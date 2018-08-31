Абылкасымова: в нежелании делать пенсионные отчисления есть две причины

Министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова рассказала о двух основных причинах, по которым самозанятые казахстанцы отказываются делать пенсионные отчисления
По словам министра, ежегодные пенсионные отчисления сейчас в Казахстане делают 5,9 миллиона человек. При этом занятое население, по данным комитета по статистике, составляет 8,65 миллиона человек. Выходит, что 2,5 миллиона не производят пенсионных взносов. По мнению Абылкасымовой, одной из главных причин того, почему казахстанцы не откладывают деньги на старость, является несовершенная законодательная система.
"У нас сейчас в законодательстве есть возможность для регистрации своей деятельности фактически только нескольких видов — трудовой договор, по ИП или по договору ГПХ (гражданско-правового характера). При этом многие граждане, работающие в сфере услуг, не хотят регистрироваться как ИП (индивидуальный предприниматель — Sputnik), у них нет заинтересованности. В этой связи, я считаю, нам необходимо введение режимов, организационно-правовых форм, в которых можно зарегистрировать свою деятельность", — сообщила глава Минтруда.
О второй причине, влияющей на нежелание казахстанцев откладывать средства в пенсионный фонд, а также об оценке министра работы ЕНПФ слушайте в аудиофайле
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